Некоторых украинцев освободили от арендной платы – кого касаются изменения

Кто теперь может не платить за аренду / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Во время действия военного положения государство пытается помочь бизнесу различными способами. Теперь некоторым физлицам и ФЛП отменили арендную плату.
О таких изменениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кого касаются изменения
От арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действовавших на 24 февраля 2022 года, до конца этого года уволили таких арендаторов:
- физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;
- использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.
Кроме того, от арендной платы освобождены и те, которые используют госимущество на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева. А также в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.
Для этой категории арендаторов плату отменили до 30 сентября 2022 года.
А вот арендаторов, которые используют госимущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей, освободили от платы до 30 мая 2022 года.
Кроме того, срок действия договоров аренды коммунального и госимущества, завершающийся во время действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены, продлили автоматически.
Какой бизнес может получить 125 тыс. грн
Раньше мы рассказывали, что в Украине запускают грантовый фонд для поддержки бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий. Заявку на участие можно подать на портале "Дія". Ее может подать:
- бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
- бизнес, выехавший из этих областей и временно развернувшийся в более безопасном городе;
- бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.
Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.
Мы также рассказывали, что "Дія" открыа центр в Варшаве. В центре "Дія.Бізнес" можно получить следующие услуги:
- проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше;
- получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши;
- выяснить детали по проживанию и трудоустройству в Польше.
"Сегодня" писали и о том, что налоговая готовит проверки украинцев. Читайте, каких предпринимателей будут проверять в первую очередь.