Некоторые военные могут лишиться зарплаты на старом месте работы – кого коснется

Солдатам ВСУ могут не платить зарплату по основному месту работы / Фото: Ukraine WOW, Коллаж: Сегодня

Украинские работодатели скоро будут не обязаны платить среднюю зарплату сотрудникам, которых призвали на службу в армии во время мобилизации.

Соответствующую поправку в законопроект №7251 внесли депутаты Верховной Рады.

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Пока новшество не вступило в законную силу, за всеми такими сотрудниками сохраняется не только место работы и должность, но и средний заработок, на время военного положения.

Документ пока еще не подписал Владимир Зеленский и силу он наберет только после заверения президента. Когда это случится, за призванными во время мобилизации будет сохраняться только место работы и должность.

"Эта практика, чтобы военнослужащему работодатель продолжал платить зарплату после мобилизации, возникла в 2014 году. В то время мобилизованных было не так много, а государственный бюджет был не в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных", – рассказала Deutsche Welle депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

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Третьякова уверена, что военнослужащие теперь могут достойно зарабатывать и без такой нормы.

Что происходит на рынке труда?

Ранее мы рассказывали, что наиболее востребованными являются сотрудники в сфере продаж. Именно там эксперты насчитали наибольшее количество вакансий. Работодатели ищут:

продавцов;

кассиров;

администраторов торговых залов;

менеджеров по продажам.

Также большую часть вакансий занимает IT-сфера, а кто еще может легко трудоустроится во время войны, читайте в нашем материале. Также мы рассказывали, планируют ли изменить зарплаты военнослужащим ВСУ.