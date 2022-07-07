Деякі військові можуть втратити зарплату на старому місці роботи – кого торкнеться

Солдатам ЗСУ можуть не платити зарплату за основним місцем роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські роботодавці скоро не повинні будут платити середню зарплату співробітникам, яких призвали на службу в армії під час мобілізації.

Відповідну поправку до законопроєкту №7251 внесли депутати Верховної Ради.

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Поки новація не набула законної сили, за всіма такими співробітниками зберігається не тільки місце роботи та посада, а й середній заробіток, на час воєнного стану.

Документ поки що не підписав Володимир Зеленський і чинності він набере лише після підтвердження президента. Коли це станеться, за призваними під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи та посада.

"Ця практика, щоб військовослужбовцю роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла у 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в змозі або не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – розповіла Deutsche Welle депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

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Третьякова впевнена, що військовослужбовці тепер можуть гідно заробляти і без такої норми.

Що відбувається на ринку праці?

Раніше ми розповідали, що найпопулярнішими є співробітники у сфері продажів. Саме там експерти нарахували найбільшу кількість вакансій. Роботодавці шукають:

продавців;

касирів;

адміністраторів торгових залів;

менеджерів з продажу.

Також більшу частину вакансій займає IT-сфера, а хто ще може легко працевлаштуватись під час війни, читайте у нашому матеріалі. Також ми розповідали, чи планують змінити зарплати військовослужбовцям ЗСУ.