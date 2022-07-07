Деякі військові можуть втратити зарплату на старому місці роботи – кого торкнеться

Солдатам ЗСУ можуть не платити зарплату за основним місцем роботи / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські роботодавці скоро не повинні будут платити середню зарплату співробітникам, яких призвали на службу в армії під час мобілізації.
Відповідну поправку до законопроєкту №7251 внесли депутати Верховної Ради.
Поки новація не набула законної сили, за всіма такими співробітниками зберігається не тільки місце роботи та посада, а й середній заробіток, на час воєнного стану.
"Ця практика, щоб військовослужбовцю роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла у 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в змозі або не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – розповіла Deutsche Welle депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.
Третьякова впевнена, що військовослужбовці тепер можуть гідно заробляти і без такої норми.
Що відбувається на ринку праці?
Раніше ми розповідали, що найпопулярнішими є співробітники у сфері продажів. Саме там експерти нарахували найбільшу кількість вакансій. Роботодавці шукають:
- продавців;
- касирів;
- адміністраторів торгових залів;
- менеджерів з продажу.
Також більшу частину вакансій займає IT-сфера, а хто ще може легко працевлаштуватись під час війни, читайте у нашому матеріалі. Також ми розповідали, чи планують змінити зарплати військовослужбовцям ЗСУ.