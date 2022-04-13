Некоторые украинцы получат бесплатные услуги от Kyivstar – кому повезет

Kyivstar будет начислять бесплатные минуты и гигабайты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине операторы мобильной связи временно предоставляют бесплатные услуги своим клиентам. Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что Kyivstar предлагает своим клиентам

Всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, которые пользуются тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей", зачислят дополнительные пакеты услуг бесплатно.

"Ваши близкие могут получить 100 бонусных минут для звонков на другие сети, а также 5 Гб мобильного интернета", – говорится в сообщении.

Такие бонусы будут засчитаны в течение апреля и мая. В пресс-службе говорят, что такая акция связана со значительным ростом в пользовании как звонками, так и мобильным интернетом.

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"Количество звонков во время войны выросло в полтора раза, а использование мобильного интернета – почти на треть", – отмечают в Kyivstar.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

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Также мы писали о том, что Vodafone сделал бесплатной услугой для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.