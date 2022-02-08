Не все о них знают: ТОП бесплатных услуг мобильных операторов

Жизнь в смартфоне: какие бесплатные услуги есть у украинских операторов мобильной связи / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Даже не смотря на то, что в 2022 году в Украине подорожала мобильная связь, представить современного человека не пользующегося смартфоном, практически нереально. Поэтому мобильные операторы предоставляют своим клиентам много почти что бесплатных услуг, о которых многие, может быть, даже не догадываются.

О бесплатных услугах от мобильных операторов "Lifecell", "Vodafone" и "Киевстар" рассказало издание Ubr.ua.

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Какие бесплатные услуги есть у оператора "Lifecell"?

У этого оператора мобильной связи есть мессенджер BiP, с помощью которого абоненты, пользующиеся мобильным интернетом в роуминге, дополнительно получают 100 МБ на 30 дней для использования в мессенджере.

А если активировать опцию BiP Out, то можно не платить за роуминг при звонках на такие номера:

lifecell;

другие мобильные номера (украинские и зарубежные);

городские номера (украинские и зарубежные, кроме коротких и начинающихся на 0700, 0800, 0900 и т.д.).

Пользуясь мессенджером BiP, клиент может звонить на любой украинский номер, даже на тот, где такое приложение не установлено. Но для звонков BiP In/BiP Out в мессенжере BiP необходим доступ к интернету, хотя возможность позвонить предоставляется за счет пакетных минут.

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Что еще предлагает своим пользователям "Lifecel":

50 ГБ облачного хранилища lifebox для хранения фото, видео или других файлов почти во всех стартовых пакетах

если абонент подключен к тарифам "Platinum Лайф", "Platinum Лайф 2020", "Platinum Лайф. Регион 2020", "Platinum", "Platinum Контракт" и "Лайфхак PLATINUM" – он получат бесплатно 500 ГБ в облачном хранилище lifebox

абоненты с тарифом Platinum Лайф" и "Хитмейкер", могут пользоваться lifecell music без дополнительной платы (включен в пакет услуг на 4 недели)

в акционном тарифе "Смарт Лайф Феномен" можно пользоваться остатком услуг, которые не "сгорает" на счете, пока не будут использованы все минуты и гигабайты в тарифном плане.

Также работает специальная программа лояльности, которая получила название "СИМагочи". Ее участники получают кешбек бонусами от платы за услуги тарифного плана и дополнительные "плюшки" с определенной периодичностью за выполнение определенных условий.

Что предлагает "Vodafone"?

Здесь абонентам предлагают слушать музыкальные хиты и смотреть видеоклипы в рамках акции "Музыка нон-стоп". Доступ к обширному контенту дается бесплатно на два месяца:

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подписка YouTube Premium, которая включает и подписку YouTube Music Premium;

услуга Video PASS;

основные возможности подписки YouTube Premium:

видео и аудио контент на YouTube и YouTube Music без рекламы;

возможность хранить видео и музыку, слушать ее без подключения к интернету;

видео и музыка в YouTube или YouTube Music не останавливается при выключении экрана смартфона или при открытии других приложений.

Что дает услуга Video PASS от Vodafone:

безлимитный трафик на видеоприложения – YouTube, Netflix, Megogo;

безлимитный трафик на музыкальные приложения – YouTube Music, AppleMusic; SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.

После окончании акционного периода стоимость Video PASS составит 50 грн/мес., а YouTube Premium – 99 грн/мес.

Что с услугами от "Киевстар"?

Самый широкий спектр бесплатных услуг украинцы получают от мобильного оператора "Киевстар". К примеру, в актуальных тарифных подписках и контракта абоненты могут пользоваться "Суперсилами" – услугами, которыми можно дополнить свой основной тариф, а именно:

без дополнительной оплаты можно выбрать 5 ГБ интернета, 100 минут для звонков на другие мобильные сети, специальный пакет телевидения, "Домашний интернет";

бесплатная доставка с помощью Rozetka Premium;

бонусы за топливо от WOG.

Более того, оператор предоставляет услуги, которые будут в бесплатном доступе независимо от тарифного плана абонентов. Например:

"Радио Киевстар" с тремя музыкальными волнами и без тарификации мобильного интернета;

пакет "Киевстар ТВ Легкий" — более 150 каналов доступны онлайн без тарификации трафика.

В пресс-службе "Киевстара" добавляют, что за границей в роуминге мобильного оператора десятью популярными приложениями можно пользоваться без допольнительных оплат за услугу. Среди приложений:

онлайн-карты;

туристические сервисы;

мессенджеры;

голосовые звонки в мессенджерах.

Еще можно расчитывать на бесплатный и безлимитный мобильный интернет раз в семь дней, если пользоваться цифровым банком Sense SuperApp. Для этого достаточно быть абонентом "Киевстара" и клиентом Sense и заказать акцию "Счастливый день" в приложении.

Тогда абонент на целый день получит бесплатный и безлимитный интернет на смартфоне, даже если основной тариф не оплачен.

Компания также предоставляет возможность получать кешбек 10% на большинство своих услуг. Правда, такое предложение действует только в Sense SuperApp – ежемесячно пользователи могут возвращать себе до 300 грн на счет программы лояльности банка.

За интернет придется платить 300 грн?

2022 год может очень сильно ударить по кошельку среднего украинца. Так, после серьезного подорожания продуктов, повальное повышение может коснуться и цен на интернет. Провайдеры жалуются, что им приходится оплачивать растущие расходы на кабели, плюс дорожают энергоносители.

Ожидается, что уже в ближайшее время цена за интернет может повыситься на 20%, то есть за скорость в 100 Мбит/с украинец будет платить около 300 гривен в месяц.

Ранее мы рассказывали, в какой стране мира самый дорогой интернет.