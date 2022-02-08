Не всі про них знають: ТОП безкоштовних послуг мобільних операторів

Життя у смартфоні: які безкоштовні послуги є в українських операторів мобільного зв'язку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Навіть незважаючи на те, що у 2022 році в Україні подорожчав мобільний зв'язок, уявити сучасну людину, що не користується смартфоном, практично нереально. Тому мобільні оператори надають своїм клієнтам багато майже безкоштовних послуг, про які багато хто, можливо, навіть не здогадується.

Про безкоштовні послуги від мобільних операторів "Lifecell","Vodafone" і "Київстар" роповіло видання Ubr.ua.

Реклама

Які безкоштовні послуги є у оператора Lifecell?

Цей оператор мобільного зв'язку має месенджера BiP, за допомогою якого абоненти, які користуються мобільним інтернетом у роумінгу, додатково отримують 100 МБ на 30 днів для використання у месенджері.

А якщо активувати опцію BiP Out , то можна не платити за роумінг під час дзвінків на такі номери:

lifecell;

інші мобільні номери (українські та зарубіжні);

міські номери (українські та зарубіжні, крім коротких та починаються на 0700, 0800, 0900 тощо).

Користуючись месенджером BiP, клієнт може телефонувати на будь-який український номер, навіть на той, де така програма не встановлена. Але для дзвінків BiP In/BiP Out у месенжері BiP потрібен доступ до інтернету, хоча можливість зателефонувати надається за рахунок пакетних хвилин.

Реклама

Що ще пропонує своїм користувачам "Lifecel":

50 ГБ хмарного сховища lifebox для зберігання фото, відео або інших файлів майже у всіх стартових пакетах

якщо абонент підключений до тарифів "Platinum Лайф", "Platinum Лайф 2020", "Platinum Лайф. Регіон 2020", "Platinum", "Platinum Контракт" та "Лайфхак PLATINUM" – він отримає безкоштовно 500 ГБ у хмарному сховищі

абоненти з тарифом Platinum Лайф" та "Хітмейкер", можуть користуватися lifecell music без додаткової плати (включено до пакету послуг на 4 тижні)

в акційному тарифі "Смарт Лайф Феномен" можна користуватися залишком послуг, які не "згорають" на рахунку, доки не будуть використані всі хвилини та гігабайти у тарифному плані.

Також працює спеціальна програма лояльності, яка дістала назву "СІМагочі". Її учасники отримують кешбек бонусами від плати за послуги тарифного плану та додаткові "плюшки" з певною періодичністю за виконання певних умов.

Що пропонує Vodafone?

Тут абонентам пропонують слухати музичні хіти та дивитися відеокліпи в рамках акції "Музика нон-стоп". Доступ до великого контенту надається безкоштовно на два місяці :

Реклама

передплата YouTube Premium, яка включає і передплату YouTube Music Premium;

послуга Video PASS;

основні можливості підписки YouTube Premium:

відео та аудіо контент на YouTube та YouTube Music без реклами;

можливість зберігати відео та музику, слухати її без підключення до інтернету;

відео та музика в YouTube або YouTube Music не зупиняється при вимкненні екрана смартфона або при відкритті інших програм.

Що дає послуга Video PASS від Vodafone:

безлімітний трафік на відео – YouTube, Netflix, Megogo;

безлімітний трафік на музичні програми – YouTube Music, AppleMusic; SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.

Після закінчення акційного періоду вартість Video PASS становитиме 50 грн/міс ., а YouTube Premium – 99 грн/міс .

Що з послугами від "Київстар"?

Найширший спектр безкоштовних послуг українці одержують від мобільного оператора "Київстар". Наприклад, в актуальних тарифних підписках та контракту абоненти можуть користуватись "Суперсилами" – це послугами, якими можна доповнити свій основний тариф, а саме:

Без додаткової оплати можна вибрати 5 ГБ інтернету, 100 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі, спеціальний пакет телебачення, "Домашній Інтернет";

безкоштовна доставка за допомогою Rozetka Premium;

бонуси за пальне від WOG.

Більше того, оператор надає послуги, які будуть у безоплатному доступі незалежно від тарифного плану абонентів. Наприклад:

"Радіо Київстар" з трьома музичними хвилями та без тарифікації мобільного інтернету;

пакет "Київстар ТВ Легкий" – понад 150 каналів доступні онлайн без тарифікації трафіку.

У пресслужбі "Київстару" додають, що за кордоном у роумінгу мобільного оператора десятьма популярними програмами можна користуватися без додаткових оплат за послугу. Серед додатків:

онлайн-карти;

туристичні послуги;

месенджери;

голосові дзвінки у месенджерах.

Ще можна розраховувати на безкоштовний та безлімітний мобільний інтернет раз на сім днів, якщо користуватися цифровим банком Sense SuperApp. Для цього достатньо бути абонентом "Київстару" та клієнтом Sense та замовити акцію "Щасливий день" в додатку.

Тоді абонент на цілий день отримає безкоштовний та безлімітний інтернет на смартфоні, навіть якщо основний тариф не сплачено .

Компанія також надає можливість отримувати кешбек 10% більшість своїх послуг. Щоправда, така пропозиція діє лише у Sense SuperApp – щомісячно користувачі можуть повертати собі до 300 грн щодо програми лояльності банку.

За інтернет доведеться платити 300 гривень?

2022 може дуже сильно вдарити по гаманцю середнього українця. Так, після серйозного подорожчання продуктів, повальне підвищення може торкнутися і цін на інтернет. Провайдери скаржаться, що їм доводиться оплачувати зростаючі витрати на кабелі, плюс дорожчають енергоносії.

Очікується, що вже найближчим часом ціна за інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість 100 Мбіт/с українець платитиме близько 300 гривень на місяць .

Раніше ми розповідали, у якій країні світу найдорожчий інтернет .