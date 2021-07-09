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Украинцев ждет "сюрприз" от Рады – тарифы на мобильную связь взлетят

9 июля 2021 6:32

Анастасия Катаева Анастасия Катаева

Налоговый законопроект №5600 может иметь долгоиграющий эффект как для привлекательности украинской экономики, так и для кошельков простых граждан

Украинцев может ждать резкое подорожание мобильных тарифов

Украинцев может ждать резкое подорожание мобильных тарифов / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Диджитализация откладывается? Вопреки обещаниям не поднимать связистам налоги, депутаты хотят брать больше денег с мобильных операторов за то, что те пользуются радиочастотами страны. Соответствующий законопроект парламент уже принял в первом чтении.

Корреспондентка "Сегодня" узнала, как это повлияет на мобильную связь в стране.

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Где собака зарыта?

Операторы связи еще в 2019 году решили развивать мобильную сеть. Они подписали меморандум с государством: они строят, а им не повышают налоги.

Позже правительство еще и ввело мораторий на рост налогов – сейчас Минфин и Верховная Рада хотят его нарушить и забрать у компаний часть денег.

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Законопроект №5600 предлагает поднять налоги едва ли не для всех сфер экономики. Изменения коснутся и мобильных операторов: рента на радиочастоты для них может подорожать на 5%. Каждая компания, продавшая нам сим-карту, уже считает убытки.

"Для нашей компании дополнительная налоговая нагрузка составит почти 40 млн гривен в течение года, и соответственно эти средства были бы перенаправлены как раз на развертывание сети. Можно поставить, например, 40 базовых станций – это покрыть значительный кусок дороги, это покрыть не одно село! Это несколько сел, где значительная территория Украины", – говорит директор по корпоративному управлению и контролю телекоммуникационной компании Ольга Дейнега.

Как говорят эксперты, теперь тотальная цифровизация страны, которой так гордятся, под угрозой.

"Это, в первую очередь, повлияет на уровень инвестиций в такие проекты, которые увеличивают развитие инфраструктуры, и во-вторых, может подорожать телефонная связь", – считает президент Европейской ассоциации программных инженеров Владислав Савченко.

В Раде мнения разделились

В разных комитетах парламента по-разному смотрят на проблему.

"Операторы будут вынуждены уменьшить именно вложения денег в развитие этой цифровой инфраструктуры. Бизнес никогда не придет в город, где нет цифровизации, где нет цифровой инфраструктуры", – жалуется заместитель председателя комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В налоговом комитете говорят, что ренту на радиочастоты не повышают, а индексируют! Дороже станет, но никто меморандум вроде не нарушает.

"Государство обещало, что политика будет стабильной и предсказуемой. Если мы говорим об индексации ставок в зависимости лишь от инфляции, я не вижу здесь никакой непоследовательности", – объяснил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Председатель налогового комитета уверен, что законопроект нужен государству, потому что якобы создаст одни условия для всех, а бюджет получит дополнительные 50 млрд гривен в год на пенсии и дороги.

"Бизнес снова начнет задумываться, насколько стоит и комфортно работать в этой стране, насколько равными и честными являются правила игры, как можно длительно работать в стране, в которой правила игры меняются по взмаху руки", – утверждает руководитель департамента коммуникаций Европейской Бизнес Ассоциации Оксана Мироненко.

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Сейчас в парламентском комитете ждут предложений – что необходимо изменить в следующий четверг. По словам экспертов, голосовать во втором чтении депутаты будут осенью, а бизнес уже считает насколько придется переписать ценники на свои услуги и свой товар, чтобы работать без убытков.

Напомним, что в конце 2020 года "большая тройка" украинских мобильных операторов уже существенно повысила цены на некоторые свои услуги и внесла изменения в тарифные сетки.

Также мы писали об официальном плане мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G в Украине.

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