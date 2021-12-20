Не повезло детям: в поезде "Укрзализныци" разгорелся очередной скандал (фото)

У пассажиров "Укрзализныци" возникла путаница с билетами / Фото: Украинская Служба Информации, Коллаж: Сегодня
В один из плацкартных вагонов поезда "Укрзализныци" было продано больше билетов, чем в вагоне находилось мест.
Об этом сообщил корреспондент "Украинской Службы Информации".
По данным издания, инцидент произошел в поезде Рахов-Одесса. На пять мест в вагоне были проданы билеты сразу двум пассажирам, которые уже подали жалобу в "Укрзализныцю".
По словам проводника, ситуация могла произойти из-за сбоя с отмененным накануне поездом. Сотрудник пообещал рассадить пассажиров по свободным местам.
Примечательно, что "лишними" пассажирами" оказались в основном дети.
"Укрзализныця" запускает новую функцию
15 декабря перевозчик сообщил о добавлении сразу двух функций для пассажиров со смартфонами.
Теперь купить билеты можно через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса, а также добавить проездные документы в Apple Wallet и Google Pay.
Это нужно для того, чтобы быстро и удобно показать проводнику свой билет при посадке на поезд.
"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" будет возвращать украинцам часть денег за билеты и рассказывали, какие поезда добавляют к новогодним праздникам.