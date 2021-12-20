Не повезло детям: в поезде "Укрзализныци" разгорелся очередной скандал (фото)

У пассажиров "Укрзализныци" возникла путаница с билетами / Фото: Украинская Служба Информации, Коллаж: Сегодня

В один из плацкартных вагонов поезда "Укрзализныци" было продано больше билетов, чем в вагоне находилось мест.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской Службы Информации".

Реклама

По данным издания, инцидент произошел в поезде Рахов-Одесса. На пять мест в вагоне были проданы билеты сразу двум пассажирам, которые уже подали жалобу в "Укрзализныцю".

По словам проводника, ситуация могла произойти из-за сбоя с отмененным накануне поездом. Сотрудник пообещал рассадить пассажиров по свободным местам.

Примечательно, что "лишними" пассажирами" оказались в основном дети.

Реклама

"Укрзализныця" запускает новую функцию

15 декабря перевозчик сообщил о добавлении сразу двух функций для пассажиров со смартфонами.

Теперь купить билеты можно через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса, а также добавить проездные документы в Apple Wallet и Google Pay.

Это нужно для того, чтобы быстро и удобно показать проводнику свой билет при посадке на поезд.

Реклама

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" будет возвращать украинцам часть денег за билеты и рассказывали, какие поезда добавляют к новогодним праздникам.