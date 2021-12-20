Не пощастило дітям: у поїзді "Укрзалізниці" спалахнув черговий скандал (фото)

У пасажирів "Укрзалізниці" виникла плутанина з квитками / Фото: Українська служба інформації, Колаж: Сьогодні

В один із плацкартних вагонів потяга "Укрзалізниці" було продано більше квитків, ніж у вагоні було місць.

Про це повідомив кореспондент "Української служби інформації".

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За даними видання, інцидент стався у поїзді Рахів-Одеса. На п'ять місць у вагоні було продано квитки одразу двом пасажирам, які вже подали скаргу до "Укрзалізниці".

За словами провідника, ситуація могла статися через збій із скасованим напередодні потягом. Співробітник пообіцяв розсадити пасажирів на вільні місця.

Примітно, що зайвими пасажирами виявилися в основному діти.

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"Укрзалізниця" запускає нову функцію

15 грудня перевізник повідомив про додавання відразу двох функцій для пасажирів із смартфонами.

Тепер купити квитки можна через Facebook Messenger та Apple Messages для бізнесу, а також додати проїзні документи в Apple Wallet та Google Pay.

Це потрібно для того, щоб швидко та зручно показати провіднику свій квиток при посадці на поїзд.

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"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" буде повертати українцям частину грошей за квитки і розповідали, які поїзди додають до новорічних свят.