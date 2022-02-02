Не нужен "красному" лидеру: кто пытается уволить Дыхне с поста президента МАУ

Дыхне ответил на вопрос о причинах своего увольнения / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил, что его увольнения добивается сам глава Набсовета МАУ Арон Майберг.

Об этом Дыхне рассказал в интервью агентству "Униан".

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По словам Дыхне, Майбергу не нужен профессионал и независимый эффективный менеджер. Также президент МАУ предложил задать вопрос самому Майбергу о том, является ли он владельцем.

"Ответ прост – "красному" лидеру не важен профессионализм, не нужен независимый эффективный менеджер. У такого лидера ценится послушание, беспрекословное выполнение команд", – объяснил Дыхне причины того, почему его пытаются уволить.

Президент компании рассказал, что когда он работал в аэропорту "Борисполь" у него с Майбергом были "ровные" бизнес-отношения.

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Дыхне заявил, что на момент его назначения МАУ находились в ужасном финансовом состоянии и убытках.

"Я знал, что просто не будет, но мне была обещана свобода действий. Это был обман, что стало ясно довольно скоро. Я такой большой мальчик, а все еще очаровываюсь людьми", – сказал он.

За что Дыхне пытались уволить

Впервые конфликт между Дыхне и Майбергом произошел весной 2022 года, когда между акционерами начались разногласия.

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По словам Евгения Дыхне, от отказался принимать чью либо сторону и уволился по собственному желанию.

Однако уже на следующий день его попросил вернутся "парламентер от Майберга", который заверил, что в компании все урегулировано.

Следующее "увольнение" инициировал сам Майберг, после того, как НАБУ вручило Дыхне подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Тогда президент "Международных авиалиний Украины" обжаловал свое увольнение в суде.

Кто ведет МАУ к банкротству?

Ранее мы писали, что на бориспольской трассе в Киеве появился странный билборд с надписью: "Майберг – где зарплаты сотрудников МАУ".

Как рассказал политический блогер и журналист Юрий Романенко, это означает новый этап борьбы за "главные крылья страны", на этот раз – между Майбергом и Коломойским.

По его мнению, Майберг намеренно ведет компанию к банкротству, создавая огромные долги и увольняя топ-менеджмент.

"Сегодня" также писали, почему МАУ не использует самолеты "Антонова" и рассказывали, куда авиакомпания запускает новые рейсы.