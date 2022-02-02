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Украинцам откроются новые страны: МАУ добавляет больше 15 рейсов рейсов к лету

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 12:29
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Рассказываем, куда можно будет полететь уже с начала июля и из каких городов Украины
/ Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Международные авиалинии Украины" восстанавливают ряд международных маршрутов в рамках летнего сезона 2022 года и запускают новые. Вылететь можно будет из Киева, Одессы и Львова.

Об этом компания сообщила на своем сайте

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Какие рейсы возобновляются с июня?

Итак, с июня можно будет путешествовать по следующим направлениям:

  • из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;
  • из Одессы – в Вильнюс;
  • из Львова в Тель-Авив.
  • с 1 июня планируется рестарт рейсов в Торонто (каждую среду и субботу);
  • со 2 июня возобновляются рейсы в Нью-Йорк, они будут осуществляться по понедельникам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.

Кроме рестарта и восстановления планируется начать полеты по новым направлениям с июня 2022 года из столицы в Аликанте и Осло.

Увеличится и количество регулярных рейсов между Киевом и Дели, они будут выполняться 5 раз в неделю с 1 июня.

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Европейские лоукосты поднимают цены

Авиакомпания Wizz Air анонсировала подорожание билетов в 2022 году, касается это и авиарейсов из Украины.

Гендиректор авиакомпании Йожеф Варади заявил, что тарифы вынуждены изменить из-за роста производственных затрат, дороговизны топлива, нормативных изменений и зарплат.

Также на цену билетов влияет уменьшение количества путешествий из-за появления нового штамма коронавируса.

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Ранее "Сегодня" писали, что SkyUp запускает новые рейсы за границу и рассказывали, какая авиакомпания стала самой безопасной в мире.

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