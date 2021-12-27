Не может быть дешевле: сколько должна стоить качественная красная икра

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В Украине красная икра горбуши не может стоить менее двух тысяч гривен, то есть 160 гривен за баночку весом 80 граммов. Если она стоит дешевле, то может оказаться подделкой.

Как рассказала "Обозреватель" председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова, покупая икру не стоит искать самое дешевое предложение.

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По ее словам красную икру можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка).

Таким образом, качественная икра будет стоить:

форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);

горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);

нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

"Если икра стоит в этих пределах, то, по большому счету, это нормально. Очень дешевую не стоит покупать", – объяснила Куликова.

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При выборе икры также важно обращать внимание и на срок годности. Поскольку нерест лососевых происходит с июля по сентябрь. Итак, если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, то можно заключить, что икра свежая.

Однако некоторые предприятия изготавливают икру из замороженного сырья, она также может быть качественной.

"Есть масса предприятий, которые вылавливают рыбу и сразу ее замораживают, а затем из нее делают икру", – объяснила Куликова.

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Она дала еще один совет – избегать икры, в состав которой входит консервант уротропин.

Как сэкономить перед Новым годом

Экономист Олег Пендзин рекомендует мониторить скидки. Таким образом можно сэкономить на алкоголе, конфетах и мандаринах. Ибо на праздничный ассортимент часто делают скидки.

"На рынке акции точно никто не будет делать, а вот торговые сети будут однозначно привлекать клиентов, чтобы максимально распродаться перед праздниками", – говорит эксперт.

В то же время, под акции вряд ли попадут социально значимые продукты питания, на них не сэкономить. Например, перед праздниками не будут распродавать помидоры, свеклу или другие овощи.

Ранее мы сообщали, что в Украине в канун новогодних праздников растут цены на продукты, преимущественно дорожают те товары, которые наиболее популярны в праздники.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

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