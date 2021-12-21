Цены на мясо и яйца взлетят: сколько будем платить перед Новым годом

Подорожают, те товары, которые используют для приготовления блюд праздничного стола

Перед праздниками не будет рекордных цен на продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед Новым годом в Украине подорожают продукты питания. Эксперты уверены, что резких скачков перед праздниками не будет, поскольку многие продукты, за последнее время, существенно подорожали.

Реклама

Как рассказала "Обозреватель" аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин, на цены повлияют рыночные особенности, сезонный фактор и повышенный спрос.

Что подорожает?

В первую очередь подорожают, те товары, которые используют для приготовления блюд праздничного стола:

яйца;

разные виды мяса;

сыры;

свежие овощи;

некоторые виды фруктов (например, цитрусовые).

"Однако учитывая довольно стремительный рост цен в течение года значительного скачка в канун праздников в ценах не будет, так как данный фактор будет ограничиваться покупательной способностью украинцев", – говорит Литвин.

Реклама

А вот сахар и подсолнечное масло, которые весь год стремительно росли в цене, не будут дорожать перед новогодними праздниками. Хлеб, также, не вырастет в цене, поскольку за год уже вырос на 18%. Он будет и дальше постепенно дорожать, но от праздников это не зависет.

Существенно подорожает куриное филе. В прошлом году, перед праздниками, оно выросло на 5%. И если такая тенденция сохранится, то вскоре за него придется заплатить около 116 грн за кг.

"Цены на другие позиции более стабильны и потенциальный рост не превысит 1-2%. Аналогичная ситуация будет наблюдаться со свининой – на более дорогие позиции, например, вырезку, цена может возрасти на 3-5%. Все остальные позиции, скорее всего, останутся без изменений или рост будет минимальным", – прогнозирует эксперт.

Реклама

Вырастут цены и сыры. В прошлом году средняя цена за 1 кг составляет около 276 грн, а к праздникам они подорожают еще на 2-3% – примерно до 285 грн.

А пиковые цены на куриные яйца наблюдают как раз на новогодние праздники и на Пасху. Переж праздниками они могут стоить около 38-40 грн.

Овощи подорожают на 10%, а именно помидоры, огурцы и перец. А мандарины станут рекордсменами среди фруктов.

"Цена на данную позицию может возрасти на 20% по сравнению с текущей ценой, ведь практически ни один новогодний стол не обходится без ароматных мандаринок. Однако стоит отметить, что большие темпы роста демонстрируют более дорогие и качественные позиции, например сорт "клементин", так как к новогоднему столу пытаются купить все самое качественное", – говорит Литвин.

Как сэкономить?

Экономист Олег Пендзин советует мониторить скидки. Таким образом можно сэкономить на алкоголе, конфетах и мандаринах. Поскольку на праздничный асортимент часто делают скидки.

"Нужно будет задаться целью попутешествовать по торговым точкам. В разных будут разные подходы – в зависимости от запасов. На рынке акции точно никто делать не будет, а вот торговые сети однозначно будут привлекать клиентов, чтобы максимально распродаться перед праздниками", – говорит эксперт.

В то же время, под акции вряд ли попадут социально значимые продукты питания, на них не сэкономит. Например, перед праздниками не будут распродавать помидоры, свеклу или другие овощи.

Ранее мы сообщпли, что за год стоимость продуктов выросла на 20%, а некоторых вообще на все 50%. Несмотря на это, торговцы то и дело пытаются впихнуть покупателю просроченные сыры, колбасу, рыбу и т. д.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.