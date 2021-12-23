Не хватает украинских работников: количество вакансий в Польше существенно увеличилось

В Польше увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 132 тысяч новых рабочих мест в Польше появилось в третьем квартале 2021 года. За год количество вакансий в Польше выросло на 68,5%.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Реклама

При этом в стране не хватает рабочей силы. Дефицит надеются восполнить за счет работников Украины.

В каких сферах?

Промышленность

Количество вакансий возросло больше, чем вдвое, появились новые созданные вакансии (8,3 тыс).

Реклама

Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности – почти четверть (34,3 тыс.). Работники нужны в строительную отрасль (22,5 тыс.), торговлю и ремонт автотранспортных средств (19,3 тыс.).

Гостиничная сфера и гастрономия

За год количество вакансий увеличилось втрое.

Реклама

Информационная и коммуникационная сферы

За год стало больше на 154,1% и на 244,1% новых созданных мест.

Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий). Также Польше требуются 34,4 тыс. промышленных рабочих (увеличение на 60% в сравнении с прошлым годом).

"Этой осенью в Польше остро почувствовали нехватку работников. Украинцы частично заполнили рабочие места, но Польша и дальше требует рабочей силы из Украины. Развитие польской экономики невозможно без украинских работников", — утверждает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Он отметил, что с нового года польское правительство упрощает легализацию проживания и трудоустройства для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов.

Количество украинцев в Польше

В Польше работает 918 тысяч украинцев, в январе их может быть 1 миллион. Об этом говорят данные Фонда социального страхования.

А 300 тысяч украинцев уже имеют временный вид на жительство.

Новые условия Польши

Польша сменила правила въезда для украинцев, а с Нового года планирует повысить и оплату труда.

Соответственно, в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тысячи гривен больше. Сейчас же на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

Относительно въезда в страну, то все пассажиры, которые едут в Польшу не из Европейского Союза, должны предоставить представителям Пограничной службы Республики Польша отрицательный результат диагностического ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, оформленный на польском или английском языке.

Это требование распространяется также на вакцинированных граждан. Лица, которые не представят представителям Пограничной службы соответствующий тест, должны будут отбывать обязательный карантин.

Раньше мы писали, почему украинцы едут в Польшу, и как там относятся к нашим заробитчанам.

А также рассказывали, чего стоит бояться украинцам в Польше.