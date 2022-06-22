Не доходят SWIFT-переводы: почему не все украинцы вовремя получают деньги

Деньги больше 20 дней не поступают на счета Ощадбанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что ей не зачисляют деньги по международному переводу. Свои средства она ждет уже больше 20 дней.

Об этом она оставила отзыв на сайте "Минфин".

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По ее словам, Swift-перевод через финансовую компанию Wise на карту был осуществлен еще 31 мая. Как утверждает женщина, в банке-отправителе ей сообщили, что денежный перевод был заморожен.

В ответ на это Ощадбанк извинился перед клиенткой и сообщил о существующих задержках при Swift-переводах.

"В настоящее время ждем разъяснений от НБУ относительно ситуации", – написали в Ощадбанке.

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Украинские банки под угрозой банкротства

Недавно Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации. Это вызвало большие опасения среди экономистов и простых украинцев – люди волнуются за свои сбережения в других банках.

Тем временем в Ассоциации украинских банков (АУБ) заявляют, что под угрозой банкротства находится около 20 банков — почти треть от общего количества. Причиной нависшего над многими банками банкротства эксперты считают рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.

По словам президента АУБ Андрея Дубаса, до повышения ставки банки брали у НБУ рефинанс под 9%, вкладывая эти деньги в ОВГЗ в среднем под 12%. Теперь же возвращать деньги Нацбанку придется с 27%, что нанесет сильный удар по банковской системе.

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