Не для программистов: кому в IT платят по 50 тыс. грн и больше

Кем можно работать в IT / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Среди соискателей работы есть определенный стереотип о том, что сфера IT существует только для разработчиков и программистов. Но в таких компаниях достаточно рабочих мест для специалистов с нетехническим образованием, и зарплаты там предлагают значительно выше, чем на аналогичных должностях в других сферах.

Эксперты аналитического центра кадрового портала grc.ua рассказали "Сегодня", каковы эти должности и какие требования предъявляют к кандидатам.

Реклама

Среди вакансий в IT 18% – для нетехнических специалистов

"Сейчас в IT-компаниях для нетехнических специалистов открыто 18% вакансий от всех актуальных в IT-сфере на сайте grc.ua. Ищут, в частности, менеджеров продуктов, рекрутеров, PR-менеджеров, маркетологов продуктов, менеджеров по работе с клиентами, контент-менеджеров и т.д. ", – отмечают эксперты.

Для всех таких должностей нужно иметь разные навыки. Эксперты отодрали наиболее популярные и рассказали, что нужно знать и сколько можно заработать.

Первая из них – Project Manager (управление проектами). Основная обязанность – управлять проектной командой, формировать видение и стратегию продукта, над которым работает эта команда. Работодатели требуют следующие навыки:

Реклама

базовое понимание HTML;

управление человеческими ресурсами;

финансовая грамотность;

знание методологии разработки и понимания технической стороны дела;

знание иностранного языка.

"Проект-менеджеры являются важной составляющей бизнес-процесса в IT. Они являются "мостиками-толкователями" между чистыми техническими специалистами и менеджментом компании", – объяснили эксперты.

Заработать такие специалисты могут от 1 000 до 2 000 долларов в месяц (примерно от 36 500 до 73 000 грн).

Также в IT могут работать рекрутеры (специалисты, ищущие людей на вакансии). Одним из основных требований к будущему рекрутеру есть высокий уровень знания английского языка. Часто работать таким специалистам можно дистанционно. Кроме того, работодатели требуют следующее:

Реклама

базовые знания в IТ;

свободное владение пакетами MS Office, Google Sheets/Docs.

Работа есть и для маркетологов. Для этого нужно понимать, уметь и знать следующее:

продвижение компании, IT-услуг или/и IT-продуктов на рынке;

участие в формировании стандартов компании по работе с разными каналами сбыта;

базовые знания инструментов внутреннего маркетинга – e-mail маркетинг, маркетинг лояльности и т.д.;

понимание специфики "работы" рекламных инструментов;

важно иметь стратегическое мышление, инициативность, организаторские способности, знать специфику рынка.

Также в IT могут работать менеджеры по работе с клиентами, которые должны поддерживать и расширять клиентскую базу, консультировать пользователей, вести деловую переписку, собирать и обрабатывать отзывы о работе IT-команды.

Например, контент-менеджеры могут для IT-компаний наполнять сайты и соцсети. Нанимают на работу и менеджеров по продажам. В их основные обязанности входит следующее:

поиск, выявление потребностей, формирование предложения и презентование и продажа продуктов IT на рынке;

поиск клиентов;

работа с коммерческими предложениями.

"Опыт работы в продаже желателен, однако не обязателен. Работодатели готовы осуществить обучение кандидатов, у которых есть желание достигать поставленных целей и зарабатывать деньги. Одно из основных требований: уверенное владение английским – разговорным и письменным", – подчеркивают аналитики.

Заработать такие менеджеры могут от 1 000 до 1 500 долларов (примерно от 36 500 до 55 000 грн).

Сферы, где наиболее нужны люди

Ранее "Сегодня" писали, что больше всего вакансий по состоянию на конец июня и начало июля есть в сфере продаж. Работу предлагают продавцам, кассирам, администраторам торговых залов, менеджерам по продажам.

Значительную долю вакансий занимает IT-сфера. Есть много работы и для других профессионалов. Читайте в нашем материале, кто сейчас нужен работодателям, и в каких городах конкуренция самая маленькая.

Кроме того, Нацбанк опубликовал отчет за июнь с данными о том, как активно люди ищут работу, сколько для них вакансий и как изменились заработки. Читайте в нашем материале, что происходит на рынке труда.

Также "Сегодня" пообщались с парнем, работавшим оператором колл-центра. Читайте, что на самом деле скрывает такая работа и какова ситуация с заработками.