НБУ опубликовал курс валют на 26 апреля – сколько теперь стоит евро

Курс валют в Украине на 26 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Национальный банк Украины рассчитал официальный курс гривны к евро на 26 апреля.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте НБУ.

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Так, во вторник, 26 апреля, один евро будет оцениваться на уровне 31,44 грн. Это на 21 коп. меньше, чем в понедельник – на 25 апреля официальный курс евро был на уровне 31,65 грн.

За последнее время заметна тенденция к удешевлению европейской валюты. В воскресенье, 24 апреля, за один евро просили 31,82 грн., и на этой позиции он удерживался несколько дней.

Курс валют

Официальный курс польского злотого на 26 апреля был установлен на уровне 6,77 грн. Фунт стерлингов оценивается в 37,29 грн. Чешская крона стоит 1,28 грн, а швейцарский франк – 30,59 грн.

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Китайский юань во вторник будет тождественен 4,46 грн. А 10 иен можно обменять на 2,28 грн. Австралийский доллар рассчитали на уровне 21,01 грн.

Официальный курс на 26 апреля / Фото: НБУ

Прогнозы по евро и доллару

Эксперты отмечают, что евро сдает позиции по отношению к доллару – в день это более 1%. Изменения связывают с высокой инфляцией, безработицей и тем, что европейская валюта не столь сильно интересует инвесторов.

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ЕЦБ тоже не спешит повышать ставки. Французская финансистка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что это произойдет только после покупки активов, вероятно, только в третьем квартале.

В то же время доллар остается замороженным на уровне 29,25 грн с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В НБУ его не планируют менять вплоть до отмены военного положения.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов подчеркнул, что доллар остается надежным способом сохранить сбережения. Недавно украинцы снова получили возможность покупать валюту. Благодаря этому решению Национального банка поддержку получит гривня.

Ранее "Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара.