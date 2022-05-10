НБУ изменил валютные ограничения – что разрешено и запрещено делать с 10 мая

НБУ изменил правила переводов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине начали действовать новые валютные ограничения с 10 мая, которые позволят гражданам удовлетворить свои потребности, а экономике скорее восстанавливаться.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Для граждан

Итак, со вторника, 10 мая, украинцам разрешено переводить средства за границу для выплаты алиментов. При этом временно запрещено производить расчеты за рубежом с целью покупки:

ценных бумаг;

акций;

облигаций;

брокерских услуг.

Отмечается, что запрет действует на эмитированные украинскими банками карты. Эти изменения должны ограничить отток капитала из страны и защитить международные резервы.

Обратите внимание, что эти ограничения не влияют на зарубежные расчеты за какие-либо другие товары и услуги.

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Для инвесторов

Отныне иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены от произведенной после 1 апреля 2023 года выплаты погашения или уплаты дохода по облигациям внутреннего государственного займа.

Это необходимо для повышения заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ.

НБУ засекретил для украинцев реестры

Во время действия военного положения в Украине засекретили доступ в Комплексную информационную систему и такие реестры:

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государственный реестр финансовых учреждений;

реестр коллекторских компаний;

государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;

список небанковских денежных групп.

Это нужно для того, чтобы враг не смог найти и использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.

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