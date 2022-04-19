Наживаются на войне: в оккупированном Бердянске наличка становится дефицитом

В оккупированном городе предприимчивые люди сбывают наличные с процентами / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Жители Бердянска недавно получили социальные выплаты на банковские карты. Многие решили снять наличку для своих нужд, но в городе ее катастрофически не хватает.

Как сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета, далеко не во всех магазинах можно купить товары с помощью банковских терминалов.

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"Банки, работающие в городе, не успевают обслужить весь поток желающих", – отметили в мэрии.

Наживаются на войне

В Бердянске начала процветать опция обналичивания электронных денег среди частных лиц. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.

"Когда мамочка получает на карту 860 грн "детских" и вынуждена с них отдать 15-20% за обналичивание – это называется "наживаться на войне", – отметили в Бердянском горсовете.

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Чтобы решить этот вопрос, местные власти просят областные власти расширить возможности банков. В город могут дополнительно завести наличные, однако из-за обострения военных действий гуманитарные коридоры с Запорожьем недоступны.

Кроме этого, продолжаются переговоры с облгазом по отмене оплаты за газ в апреле. По информации мэрии, в течение месяца жители не получали услугу, поэтому платить за доставку газа не нужно.

Финансовая поддержка украинцев

Во время войны в Украине для многих людей актуальным стал вопрос денежной помощи на погребение. Есть несколько способов получить деньги на похороны – через страховую компанию, пенсионный фонд, центр занятости или органов местного самоуправления.

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Некоторые пенсионеры могут воспользоваться программой поддержки от местных властей – для них предусмотрены подарочные выплаты, учитывая возраст. Можно получить до 5000 гривен материальной помощи.

В условиях военного положения, государство начало выплачивать украинцам финансовую помощь. Деньги предоставляют переселенцам, многодетным семьям, а также потерявшим жилье. На поддержку могут рассчитывать пенсионеры, военнослужащие и их семьи. Раньше мы писали, как получить компенсацию за ущерб из-за боевых действий.