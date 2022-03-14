Назад дороги нет. Россияне шокированы стоимостью продуктов собственного производства

Стоимость продуктов в России шокирует / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На третью неделю после начала войны России и Украины цены на продукты в стране-агрессоре фактически обновили свои максимальные значения. Стоимость, например, сгущенки выросла на 78%.

Об этом информирует российский телеканал "360".

Реклама

Во многом подорожание вызвано паникой. Но удивляет один факт: цены растут как раз на российскую продукцию. Мы можем только представить, насколько способна разогнаться инфляция. Цены на импортные товары выросли не так сильно – это объясняется тем, что по новой стоимости импорт еще не успел прийти. Хотя данные с польской границы свидетельствуют, что продукция будет дорожать изо дня в день (об этом мы расскажем далее).

Как видно из данных мониторинга, цены на отечественную продукцию в Московской области изрядно выросли:

сгущенка – на 78%;

вода питьевая – на 38%;

кондитерские изделия – на 25%;

сахар – на 19%;

гречка – на 18%;

мясо – на 18%.

Среди импортной продукции больше всего повысились цены на средства гигиены и косметику (на 64%).

Реклама

Данные мониторинга / Фото: 360tv.ru

В общем, после начала войны и санкций, по данным Росстата, за период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,2%. Инфляция ускорилась, а в годовом выражении рост цен достиг максимального за шесть лет значения – 10,4% на 4 марта (в январе 2016 года – 9,8%, в декабре 2015-го – 12,9%).

В феврале 2022 года, по сравнению с 2021 годом, потребительские цены показали рост на 9,2%.

Реклама

Россияне недовольны таким ростом цен. На массовое подорожание продуктов и техники они жалуются в соцсетях, сообщая, что с полок постепенно исчезают некоторые товары, особенно средства женской гигиены, сахар, гречка.

Активисты блокируют фуры с продуктами

Как сообщает польское издание Dziennik Wshodni, на пункте пропуска "Кукурыки – Козловичи" польско-белорусской границы активисты третьи сутки блокируют фуры с направляющимися грузами в Белоруссию и Россию.

Водителям фур раздают листовки: "То, что вы делаете, только продолжает кровопролитие. Эти товары не нужны виновникам агрессии, они нужны ее жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечности".

Как заявил представитель налоговой администрации в Люблине, большинство фур везут товары не из Польши, а из других стран ЕС. Это товары, которые не попали под санкции Евросоюза. А спикер правительства Польши Петр Мюллер в субботу сказал, что в ЕС пока нет консенсуса по ограничению наземной перевозки товаров в Польшу, однако контроль на границе усилят, чтобы не допустить обхода санкций на определенные группы товаров.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co полагают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта. Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низки и постоянно уменьшаются.

По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Большинство крупных мировых компаний уже покинули российский рынок. Мы писали о том, что бизнес выходит из совершенно разных сфер и с собой уносит десятки тысяч рабочих мест.

Мы также рассказывали, как война в Украине может привести к голоду на всей планете.