Назад дороги немає. Росіяни шоковані вартістю продуктів власного виробництва

Вартість продуктів в Росії шокує / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На третій тиждень після початку війни Росії та України ціни на продукти в країні-агресорці фактично оновили свої максимальні значення. Вартість, приміром, того ж згущеного молока зросла на 78%.

Про це інформує російський телеканал "360".

Реклама

Багато в чому подорожчання викликане панікою. Але дивує один факт: ціни зростають саме на російську продукцію. Тож можемо уявити, наскільки здатна розігнатися інфляція. Ціни на імпортні товари зросли не так сильно, пояснюється це тим, що за новою вартістю імпорт ще не встиг прийти. Хоча, дані з польського кордону свідчать, що продукція буде з дня на день (про це ми розповімо нижче в матеріалі).

Як бачимо з даних моніторингу, ціни на вітчизняну продукцію в Московській області неабияк зросли:

згущене молоко на 78%;

вода питна на 38%;

кондитерські вироби на 25%;

цукор на 19%;

гречка на 18%;

мʼясо на 18%.

Серед імпортної продукції найбільше зросли в ціні засоби гігієни і косметики (на 64%).

Реклама

Дані моніторингу / Фото: 360tv.ru

Загалом, після початку війни та санкцій, за даними Росстату, за період з 26 лютого по 4 березня споживчі ціни в Росії зросли на 2,2%. Інфляція прискорилася, а в річному вираженні зростання цін досяг максимального за шість років значення 10,4% на 4 березня (у січні 2016 року — 9,8%, у грудні 2015-го — 12,9%).

У лютому 2022 року, в порівнянні з 2021 роком, споживчі ціни показали зростання на 9,2%.

Реклама

Самі ж росіяни незадоволені таким зростанням цін. На масове подорожчання продуктів та техніки вони жаліються у соцмережах, повідомляючи, що з полиць поволі зникають деякі товари, особливо засоби жіночої гігієни, цукор, гречка.

Активість блокують фури з продуктами

Як повідомляє польське видання Dziennik Wshodni, на пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні активісти третю добу блокують фури з вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.

Водіям фур роздають листівки: "Те, що ви робите, лише продовжує кровопролиття. Ці товари не потрібні винуватцям агресії, вони потрібні її жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людяності".

Як заявив представник податкової адміністрації у Любліні, більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу. А речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у суботу казав, що у ЄС наразі немає консенсусу щодо обмеження наземного перевезення товарів до Польщі, проте контроль на кордоні посилять, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.

Росія близька до дефолту

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту. Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

На думку фахівців, дефолт може настати вже 15 квітня.

Більшість великих світових компаній вже покинули російський ринок. Ми писали, про те, що бізнес виходить із абсолютно різних сфер і з собою забирає десятки тисяч робочих місць.

Ми також розповідали, як війна в Україні може призвести до голоду на планеті.