Найти работу во время войны: в каких сферах больше всего вакансий

На всех соискателей работы не хватает вакансий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, КГГА

После начала полномасштабной войны с РФ рынок труда переживает кризис. Многие украинцы остались без работы, а компании прекратили свое существование. Но прошло уже больше двух месяцев с начала военного положения, и люди понемногу начинают искать новую работу.

В экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua рассказали "Сегодня", для каких специалистов вакансий сейчас больше, и в каких регионах Украины.

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Спрос на работу выше предложения

Как отмечают аналитики, каждый второй украинец либо потерял работу, либо получает меньший размер заработной платы, чем до войны. Сегодня количество резюме на порталах по поиску работы увеличивается, однако предложений от работодателей не хватает, чтобы удовлетворить спрос.

С апреля на grc.ua количество резюме увеличилось на 15%, а количество отзывов на вакансии – на 20%.

"По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составляла почти 12 человек. Согласно данным портала grc.ua, уровень конкуренции на одно рабочее место в апреле был несколько меньше и в среднем составлял 7 человек. Тем не менее, есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы", – говорится в исследовании.

Для каких специальностей вакансий больше всего

Следовательно, по данным аналитиков, больше всего вакансий на портале сейчас для таких специалистов:

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сферы продаж (18,6%);

IТ, интернет, телеком (13,5%);

сферы транспорта и логистики (9%);

рабочего персонала (8,8%);

сферы строительства (5,9%);

медицины и фармацевтики (5,3%).

Все рабочие этих сфер, кроме строителей, были востребованы с начала военного положения. А вот в сфере строительства спрос начал расти с начала апреля.

А вот очень сложно сейчас найти работу таким специалистам:

юристам;

страховщикам;

работникам сферы обслуживания;

охранникам;

педагогам и ученым;

домашнему персоналу;

специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупкам.

Что касается регионов, то больше всего вакансий открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%). Однако там и самая большая конкуренция.

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Разница между простоем и приостановкой трудового договора во время войны

Ранее мы говорили, что во время войны на многих предприятиях объявили простой. Это означает, что работа остановилась, потому что для нее нет организационных или технических условий. Причиной для простоя может быть что угодно. А решение о его введении принимает собственник предприятия.

Приостановка трудового договора означает, что работодатель временно не обеспечивает сотрудника работой, а работник, в свою очередь, временно не выполняет работу по заключенному трудовому договору из-за военной агрессии.

Мы объясняли, какие между этими процедурами есть отличия, влияющие на работников, в том числе по зарплатам.

Также "Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном об ожиданиях по зарплате. Он объяснил, сколько украинцы будут зарабатывать после войны. Кроме того, мы рассказывали, почему работать нужно только официально.