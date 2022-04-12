Налоговые льготы во время войны – за что можно не платить

От каких налогов освободили украинцев на время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для того чтобы поддержать украинцев и украинский бизнес государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей

"Сегодня" рассказывают обо всех налоговых льготах в Украине во время войны.

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Единый налог

Физические лица предприниматели третьей и второй группы упрощенной системы налогообложения могут вообще не уплачивать единый налог, если нет такой возможности.

В настоящее время действует правило "платы, если хочешь" и неуплата налогов не влечет ответственности и задолженности, которую нужно гасить.

Для ФЛП третьей группы, доход которых за год не превышает 10 млрд грн установили новую ставку единого налога 2%, что меньше довоенного уровня

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Единый социальный вклад

С 1 марта в Украине была введена еще одна налоговая льгота, которая будет действовать во время военного положения и еще год после его окончания.

Согласно ей, украинские ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств имеют право не платить ЕСВ за себя.

Также работодатели могут по собственному желанию платить или не платить ЕСВ за сотрудников, мобилизованных в оборонные структуры.

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Лишение ответственности

Во время действия на территории страны военного положения все сроки и контроль за ними останавливаются.

Также предприниматели могут освободиться от налоговой ответственности, если не могут своевременно выполнять свои обязательства, в частности:

соблюдение сроков уплаты налогов и сборов;

соблюдение сроков представления налоговой отчетности;

соблюдение сроков регистрации налоговых либо акцизных накладных.

Однако заметьте, что это не освобождает вас от обязательств, и выполнить их нужно будет в течение трех месяцев после окончания войны.

Кроме этого, был введен мораторий на налоговые проверки до конца или отмены военного положения.

К предпринимателям не будут не применяться санкции в случае нарушения законодательства в сфере регистраторов расчетных операций.

Налог за землю

С 1 марта по 31 декабря того года, в который будет отменено военное положение, не нужно платить земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.

Налог на недвижимость

Ранее мы рассказывали, что во время военного положения в Украине для граждан отменено налог на недвижимость.

Его можно будет не платить за целых два года – 2021 год, заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года, и за текущий 2022-й.

Таким образом, украинцев фактически освободили от уплаты налога за жилье, которое могло быть разрушено российскими войсками.

"Сегодня" также писали, можно ли не платить за аренду квартиры во время войны и рассказывали, какую еще помощь украинцы получили от государства.