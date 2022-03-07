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В Украине отменили оплату налогов для некоторых предпринимателей: кого это коснется

Дарья Зиновая Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 13:43
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Налоги отменяются на время военного положения и еще не менее года после его завершения
Украинский бизнес не будет платить ЕСВ
Украинский бизнес не будет платить ЕСВ

В Украине для поддержки бизнеса, который страдает из-за военного вторжения Российской Федерации, внесли некоторые изменения в Налоговый кодекс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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Так, по его словам, ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды вооруженных сил и других защитных формирований, в том числе теробороны.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – на время военного положения и еще минимум год после его завершения", - сказал Зеленский.

Кроме этого, от уплаты налогов освободили те предприятия, которые из-за войны понесли финансовые потери и не могут сейчас оплачивать налоги.

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Украинцам раздадут 6,5 тысяч грн

Кабинет министров урегулировал некоторые вопросы относительно выплаты потерявшим работу украинцам 6,5 тыс. грн помощи.

Согласно решению правительства, выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.

Деньги начнут поступать на счета украинцев уже со следующей недели (с 7 марта) и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысяче".

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"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в условиях войны, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".

войнаЕСВФЛП
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