Налички стало больше. На каждого украинца приходится по 71 купюре и 176 монет

Некоторые монеты уже перестали быть платежным средством, еще часть банкнотно-монетного ряда – в процессе выхода из обращения

Мелкие купюры скоро заменят монетами / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

В Украине, как и во всем мире, за время карантина выросло количество наличных денег. По сравнению с началом года их количество в обращении в нашей стране повысилось на 4,8%. К началу июля на одного украинца приходилось по 71 банкноте и по 176 монет. Больше всего в обращении:

банкнот номиналом 200 гривен (24,4%);

монет – номиналом 10 копеек (29%), при этом в обращении осталось немало монет, которые уже перестали быть платежным средством, а золотистые монеты в 1 гривню постепенно выводятся из обращения.

Монеты в обращении / Фото: НБУ

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Национальный банк Украины (НБУ).

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"В обращении остается 452,1 млн шт. золотистых одногривневых монет. Они пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те золотистые одногривневые монеты, которые во время инкассации попадают в банки, не возвращаются обратно в оборот... Их место будут занимать серебристые монеты", - отметили в Нацбанке.

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Банкноты в обращении

В целом в Украине в наличном обращении по состоянию на 1 июля находилось 585,2 млрд гривен:

2,9 млрд банкнот на общую сумму 581,1 млрд гривен;

13,7 млрд монет на 3,9 млрд гривен.

Напомним, ране в НБУ решили заменить некоторые монеты из-за массовых жалоб украинцев на их дизайн.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатиться, узнавайте из сюжета "Сегодня":