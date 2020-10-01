В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года. Эти денежные знаки перестали быть платежными средствами и будут изъяты из наличного обращения. Обменять их на новые можно будет в течение трех лет, но не везде.
Какие именно деньги вышли из обращения?
- 1 и 2 гривни образцов 1992-1995 годов;
- 5 гривен образцов 1992-2001 годов;
- 10 и 20 гривен образцов 1992-2000 годов;
- 50 и 100 гривен образца 1992 года;
- 200 гривен образца 2001 года;
- монета 25 копеек.
Какими банкнотами и монетами можно расплачиваться?
В обращении остались:
- монеты 10 и 50 копеек,
- монеты 1 гривня (и старыми, и новыми), 2 гривни, 5 та 10 гривен;
- банкноты 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривен образцов 2003-2019 годов.
При этом купюры 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета) уже не будут возвращаться в оборот после попадания в банки. Специально обменивать такие деньги не нужно, но постепенно их заменят новые монеты 1 и 2 гривни.
Куда день старые деньги?
Украинцы могут обменять старые деньги на новые в течение трех лет, но только в первый год осуществить обмен получится в любом отделении банка:
- до 30 сентября 2021 года включительно: обменять можно во всех банках Украины;
- до 30 сентября 2023 года включительно: обменять можно только в НБУ и уполномоченных банках. Это – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.
Предприятия торговли должны сдать остатки изъятых из обращения монет и банкнот в кассы банков до 16 октября.
Зачем НБУ так сделал?
⇾ Для упрощения расчетов наличными:
- 25 копеек не размениваются из-за изъятия из обращения монет 1, 2 и 5 копеек.
- банкноты старого образца почти не выполняют свою функцию платежного средства – в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот (около 50 млн штук).
⇾ Для экономии – расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет снижаются. В НБУ подсчитали, что государство может экономить более 90 млн гривен в год на изготовлении и обработке монет мелких номиналов.
⇾ Чтобы повысить качество наличных денег – новые купюры более защищенные, чем старые.
Ранее по тем же причинам Нацбанк уже:
- вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек;
- начал заменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами;
- обновил дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;
- ввел в обращение новую банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.
А о том, в каких банках принимают старые и порванные деньги, и что делать, если в кассе нет нужного номинала, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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