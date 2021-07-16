Готівки стало більше. На кожного українця припадає 71 купюра та 176 монет

Деякі монети вже перестали бути платіжним засобом, ще частина банкнотно-монетного ряду – в процесі вилучення з обігу

Дрібні купюри скоро замінять монетами / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

В Україні, як і в усьому світі, за час карантину зросла кількість готівки. У порівнянні з початком року її кількість в обігу в нашій країні збільшилася на 4,8%. На початок липня на одного українця припадали 71 банкнота та 176 монет. Найбільше в обігу:

банкнот номіналом 200 гривень (24,4%);

монет – номіналом 10 копійок (29%), при цьому в обігу залишилося чимало монет, які вже перестали бути платіжним засобом, а золотисті монети в 1 гривню поступово вилучаються з обігу.

Монеты в обігу / Фото: НБУ

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Національним банком України (НБУ).

Читайте також: Як поміняти зношені банкноти на нові. Поради від НБУ

"В обігу залишається 452,1 млн шт. золотистих одногривневих монет. Вони поки є чинним платіжним засобом, ними можна вільно розплатитися, але поступово НБУ вилучає їх з обігу. Тобто ті золотисті одногривневі монети, які під час інкасації потрапляють в банки, не повертаються назад ... Їхнє місце займатимуть сріблясті монети", – зазначили в Нацбанку.

Реклама

Банкноти в обігу

Загалом в Україні в готівковому обігу за станом на 1 липня перебувало 585,2 млрд гривень:

2,9 млрд банкнот на загальну суму 581,1 млрд гривень;

13,7 млрд монет на 3,9 млрд гривень.

Нагадаємо, рані в НБУ вирішили замінити деякі монети через масові скарги українців на їхній дизайн.

А про те, які монети минулих років поможуть збагатитися, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":