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Готівки стало більше. На кожного українця припадає 71 купюра та 176 монет

16 липня, 12:45

Ксенія Капустинська

Деякі монети вже перестали бути платіжним засобом, ще частина банкнотно-монетного ряду – в процесі вилучення з обігу

Дрібні купюри скоро замінять монетами / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

В Україні, як і в усьому світі, за час карантину зросла кількість готівки. У порівнянні з початком року її кількість в обігу в нашій країні збільшилася на 4,8%. На початок липня на одного українця припадали 71 банкнота та 176 монет. Найбільше в обігу:

Монеты в обігу / Фото: НБУ

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Національним банком України (НБУ).

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"В обігу залишається 452,1 млн шт. золотистих одногривневих монет. Вони поки є чинним платіжним засобом, ними можна вільно розплатитися, але поступово НБУ вилучає їх з обігу. Тобто ті золотисті одногривневі монети, які під час інкасації потрапляють в банки, не повертаються назад ... Їхнє місце займатимуть сріблясті монети", – зазначили в Нацбанку.

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Банкноти в обігу

Загалом в Україні в готівковому обігу за станом на 1 липня перебувало 585,2 млрд гривень:

Нагадаємо, рані в НБУ вирішили замінити деякі монети через масові скарги українців на їхній дизайн.

А про те, які монети минулих років поможуть збагатитися, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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