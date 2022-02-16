Накопить не удается. Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры

Более половины украинцев не может позволить себе квартиру / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Более половины украинцев не имеют средств на квартиру, поэтому о ее покупке даже не задумывались.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, проведенного для "Деньги Сегодня".
Да, 66,1% жителям страны не хватает денег на покупку квартиры. Наибольшая доля таковых в южном регионе (73,9%), за ним следует северный (72,8%).
Другие украинцы на вопрос, хватило бы им сейчас денег на покупку квартиры, ответили, что:
- приобрели бы квартиру на стадии "котлована" (3%);
- хватило бы денег только на "хрущевку" или "сталинку" (3,8%);
- хватило бы на новостройку без ремонта (5,7%) или новостройку с ремонтом (1,4%);
- вообще не рассматривали бы покупку именно квартиры (11,8%).
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Новые правила купли-продажи недвижимости
Государственная налоговая служба будет проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Соответствующий приказ №124/37460 обнародовал Минюст.
Нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.
Это чисто техническая часть обмена информацией.
Ранее мы рассказывали о рисках при покупке жилья на стадии "котлована".
Мы также писали, что "черные риелторы" охотятся на доверчивых украинцев, отбирая у них квартиру, а у кого-то и жизнь.