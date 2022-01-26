Риск или выгода? Как украинцам купить жилье на стадии "котлована" и остаться при деньгах

Рассказываем о преимуществах такого жилья и рисках, подстерегающих инвесторов

Покупка жилья на стадии котлована — не всегда плохое решение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Покупка жилья на ранней стадии строительства — решение, которое дается нелегко. С одной стороны, у вас есть свобода выбора, а с другой — нешуточные риски.

"Сегодня" расскажет вам о преимуществах и недостатках покупки фактически фундамента будущего жилья. Тогда для себя вы раз и навсегда решите: покупать или лучше инвестировать в новостройки.

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Желание сэкономить — в основном главный показатель, подталкивающий людей к покупке квартиры, строительство которой находится на стадии "котлована". Но, как известно, сэкономив раз в крайне важном деле, можно расплачиваться всю жизнь. Ведь, объективно говоря, рисков при покупке такой квартиры гораздо больше, чем преимуществ.

Расскажем обо всем по порядку.

"Этап котлована" часто называют "нулевой стадией строительства". Это действительно справедливое название, ведь на этом этапе происходит только возведение фундамента. То есть вы приобретаете этот же фундамент и призрачные надежды, включающие в себя: проект строительства, обещания застройщика и т.д.

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Преимущества такой покупки

Среди преимуществ следует выделить:

самая низкая цена именно на "нулевом" этапе строительства. Разница стоимости квадратного метра по сравнению с квартирой в готовом доме может достичь 40%. На этом этапе застройщик не всегда имеет достаточно средств для строительства, соответственно пользуется такой схемой. Впоследствии на втором и третьем этапе стоимость строительства будет значительно выше.

именно на "нулевом" этапе строительства. Разница стоимости квадратного метра по сравнению с квартирой в готовом доме может достичь 40%. На этом этапе застройщик не всегда имеет достаточно средств для строительства, соответственно пользуется такой схемой. Впоследствии на втором и третьем этапе стоимость строительства будет значительно выше. покупатель может приехать на стройплощадку и посмотреть, как именно происходит строительство жилья, а также убедиться, что темпы строительства соответствуют заявленным;

новый дом возводится соответственно к современным нормам, правилам и технологиям и, при соблюдении этих требований, он будет гораздо безопаснее, чем квартиры на вторичном рынке;

и, при соблюдении этих требований, он будет гораздо безопаснее, чем квартиры на вторичном рынке; приобретение жилья на ранней стадии позволяет выбрать оптимальную планировку, метраж, этаж и вид из окна.

Риски покупки дома на стадии "котлована"

Среди рисков следует отметить:

потеря денег вследствие замораживания строительства. И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неминуем, особенно на "нулевой" стадии;

вследствие замораживания строительства. И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неминуем, особенно на "нулевой" стадии; банкротство компании застройщика. Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, как 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта в компании;

застройщика. Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, как 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта в компании; способ приобретения жилья в недостроенном доме, а именно подписание договора на долевое участие . Юристы предостерегают: гарантий, что не случится двойных продаж того же жилья нет, даже в том случае, когда покупатель входит в роли участника в жилищно-строительный кооператив или подписывает предварительный договор купли-продажи;

. Юристы предостерегают: гарантий, что не случится двойных продаж того же жилья нет, даже в том случае, когда покупатель входит в роли участника в жилищно-строительный кооператив или подписывает предварительный договор купли-продажи; ждать завершения строительства придется достаточно долго, также следует обратить внимание, что нужно и время для ремонта. Так что стоит подумать о целесообразности сделки, особенно, когда "резервного" жилья нет.

Мнение эксперта

СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков отмечает в комментарии портала "Столичная недвижимость", что покупка недвижимости на ранних стадиях строительства позволяет сэкономить до 30-40%, если сравнивать со стоимостью квартир во введенных в эксплуатацию объектах.

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Кроме того, в таком случае представлен более широкий выбор квартир – с лучшими видами, лучшими планировками, на нужном этаже. Если есть желание что-то перепланировать, то на этапе строительства это сделать проще. Также можно воспользоваться рассрочкой от застройщика как минимум до момента ввода в эксплуатацию, — говорит он.

Такое преимущество перекрывает главный риск — застройщик может не достроить вовремя или не достроив вообще.

У некоторых компаний эти риски повысились. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно очень внимательно подходить и к застройщику, и к выбору самого объекта, потому что как показала практика 2020 года, ни размер застройщика, ни его опыт, ни количество реализованных проектов абсолютно ничего не решают, – говорит Андрей Рыжиков.

Напоследок отметим, что риски при покупке жилья на стадии "котлована" не обойти никак, их можно только минимизировать. А в этом поможет выбор адекватного, известного многолетним опытом и положительным имиджем застройщика. Запомните: самый дешевый вариант — "котлован", самый надежный — уже готовый дом.

Тренды на рынке недвижимости 2022 года

В этом году постепенно набирает популярности как аренда, так и продажа смартквартир, а также таунхаусов.

В среднем цены на смартквартиры, например, стартуют от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (новостройка). По данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать примерно по 600-700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц. Конечно, цена зависит от нескольких показателей: наличия ремонта, оснастки, расположения.

Одним из трендов недвижимости есть и таунхаусы. Они относительно дешевле и более комфортны, чем многоквартирные дома.

Планировка стандартная: на первом этаже – гостиная, кухня и техпомещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, который преимущественно используют в качестве зоны отдыха или под техпомещения.

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от размещения. Да, большинство из них именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков.

Напомним, в Украине имеют место случаи, когда застройщик "бросает" украинцев на жилье. К этой категории относятся как "долгострои", так и "самострои" или "замороженное строительство".

Раньше мы писали, что за 30 лет недвижимость полностью изменится. Дома будут возводить исключительно под прихоти инвесторов.