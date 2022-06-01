На черном рынке неожиданное явление – за сколько украинцам продают доллар

Доллар на черном рынке упал / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины продолжает падать и почти сравнялся с курсом в легальных обменниках.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Курс Украины и Минфин.

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По состоянию на утро 1 июня средний курс продажи американской валюты составил 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке устремился вниз / Фото: скриншот

В то же время в легальных обменных пунктах средняя продажа составляет 35,50 грн/долл.

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Самый низкий курс продажи у спекулянтов – 35,44 грн/долл, а самый высокий среди предложений – 36 грн/долл.

В Украине нет реального курса доллара

В Украине ни один из трех курсов гривни (официальный, черный рынок, банковский курс) не отражает реальную ситуацию, заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Даже на черном рынке курс далек от рыночного, ведь на спекулянтов тоже действуют ограничения и его можно считать "кешевым".

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"60 грн/долл. Я так примерно в голове удерживаю. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее", – считает аналитик.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине можно насчитать три курса доллара, а реальный можно оценить исходя из уровня падения экономики.

"Сегодня" писали, когда Нацбанк будет готов отказаться от фиксированного курса доллара и где украинцам лучше покупать доллар, чтобы сэкономить.