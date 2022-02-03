Мясо, молоко и яйца в Украине резко подорожали: сколько теперь стоят продукты

Что с ценами на продукты в феврале / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам показали, как изменились цены на куриные яйца, мясо, молоко, подсолнечное и сливочное масло в крупных супермаркетах страны в начале февраля.

Данные с ценовой политокой магазинов опубликовали на сайте Минфина.

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Сколько стоит подсолнечное масло?

Средние цены на продукт производителя "Олейна" рафинированное снизились по сравнению с январем, составив 56,06 грн (850 мл). В первый месяц зимы украинцам предлагали покупать это масло за 57,45 грн.

А вот средние цены на масло торговой марки "Щедрый Дар" рафинированное, наоборот – повысились. Сейчас цена составляет 57,60 грн (870 мл), тогда как месяцем ранее на покупку можно было потратить 54,93 грн.

Что с ценами на куриные яйца?

Стоимость куриных яиц торговой марки "Квочка" по состоянию на 1 февраля была в пределах 39,00 грн. за 10 штук (а в январе – 41,03 грн.). За торговую марку "Ясенсвіт в среднем придется отдать 40,03 грн за 10 штук. В январе стоимость этих яиц колебалась на уровне 40,52 грн.

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Почем молоко?

Молоко продолжает дорожать. Например, торговая марка "Яготинське" (2,6% 900 мл) продается в супермаркетах с ценником 33,15 грн (январь – 31,25 грн/кг).

Средние цены на молоко торговой марки "Простоквашино" (1%) – 32,95 грн. (январь – 31,36 грн.).

Сливочное масло

Тренд на подорожание наблюдается и здесь. Если в январе масло торговой марки "Селянське" (72,5%) можно было приобрести за 54,05 грн. (200 гр), то уже в февраля его продавли за а 55,62 грн.

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За продукт торговой марки "Яготинське" (73%) сейчас нужно платить 53,30 грн, хотя еще месяц назад такое масло стоило 49,66 грн.

За сколько можно купить свинину

За свиную грудинку нужно отдать 104,27 грн/кг, в то время как в декабре была 108,89 грн/кг.

На другие виды мяса цены сейчас такие:

лопатка – за 104,45 грн/кг (январь – 112,71 грн/кг),

ошейок – 159,19 грн/кг (январь – 149, 82 грн/кг),

ребра – 116,28 грн/кг (январь – 110,95 грн/кг), шашлык – 151,98 грн/кг (январь – 147,53 грн/кг).

Госрегулирование цен

12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

птица (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы рассказывали, что повышение цен на продукты в Украине уже коснулось овощей из так называемого "борщевого набора, и писали, как украинцы переплачивают за хлеб.