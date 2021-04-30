МВФ отозвал из Киева постоянного советника: грозит ли Украине дефолт?

Вим Фонтейт был "полевым генералом" и посещал все ключевые судебные заседания по ПриватБанку

/ Фото: AFP

Европейский департамент Международного валютного фонда отозвал из Украины постоянного советника Вима Фонтейна, пять лет проработавшего в нашей стране.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке Украины сообщает НВ Бизнес.

Старший экономист МВФ в Украине отвечал за реформу финансового сектора, значительной частью которого была реформа корпоративного управления. Фонтейн ранее отвечал и за банковскую реформу, которая припала на каденцию эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой, в рамках выполнения условий меморандума Украины с МВФ о выведении неплатежеспособных банков с рынка.

Как рассказал источник издания, Фонтейн посещал все ключевые судебные заседания по ПриватБанку, и можно сказать был "полевым генералом". Причиной отзыва может быть полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева — Ред.) и отсутствие перспектив подписания SLA-соглашения (Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания, описывающие параметры предоставляемой услуги) и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

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"Все это может привести необходимости эмиссии, инфляции, удорожании заимствований и возможному дефолту Украины. Не самая лучшая новость для руководства страны", – добавил источник.

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Любопытно, что в ноябре-2020 украинский офис МВФ обвинили в работе на Кремль. Издание capital.ua со ссылкой на американский журнал Medium писал, что местный офис Фонда фактически препятствует выделению новых траншей, подспудно работая в интересах Кремля, настроенного на дестабилизацию экономики Украины.

Вима Фонтейна уличили в том, что он пытается действовать "проверенными" методами с удобными для него "независимыми" функционерами в Украине, при этом, не обращая внимание на происходящую трансформацию финансового сектора Украины именно по западным стандартам.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что для получения транша МВФ до осени 2021 года Киеву нужно преодолеть две болевые точки – антикоррупцию и судебную реформу.

Также напомним, что в НБУ считают что у Украины остался шанс на два транша МВФ в рамках текущей программы.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

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