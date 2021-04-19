У Зеленского озвучили приемлемый срок получения очередного транша МВФ

У Киева есть июнь и июль, чтобы получить средства, говорит Олег Устенко

Украина может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда еще до осени.

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Об этом советник президента по вопросам экономики Олег Устенко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что в Киеве находилась миссия МВФ, и для Украины зарезервировали 5 млрд долларов, из которых 2,1 млрд мы получили.

"Идут очень активные технические консультации. На связи с Международным валютным фондом находится не только министр финансов, но и глава Кабинета министров, и председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, и глава Министерства юстиции Денис Малюська, и Министерство энергетики с ними на связи. И тоже находится на связи с ними Офис президента. И я бы сказал, что мы ожидаем прогресс", – сказал Устенко.

По его словам, мяч сейчас на украинской стороне. "Те законопроекты, которые мы должны были принять, чтобы получить новый транш от Международного валютного фонда относительно и реформирования судебной системы, и антикоррупционной архитектуры, они сейчас на рассмотрении в парламенте. И я считаю, что у нас достаточно шансов для того, чтобы мы получили средства", – заявил советник Зеленского.

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На вопрос о том, когда именно Украина может получить средства от МВФ, Устенко выразил предположение:

"К сентябрю мы должны получить этот транш, а если учитывать, что август является месяцем отпусков в Международном валютном фонде, то у нас есть июнь и июль для того, чтобы мы получили средства от МВФ. И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне, в центральном офисе Международного валютного фонда".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что министр финансов Сергей Марченко заявил: Украина ожидает получить транш МВФ в сентябре.

Также напомним, Устенко уже заявлял: желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля.

Видео: Сегодня

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