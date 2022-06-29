Может попасться каждый: как мошенники опустошают тысячи карточек украинцев

Мошенники опустошили карточки тысяч украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Правоохранители разоблачили аферистов, которые создавали фейковые сайты и предлагали украинцам "финансовую помощь от ЕС", а потом обворовывали счета.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
На фейковых сайтах у пользователей выманивали данные банковских карт, а получив доступ к счету, снимали все деньги. Благодаря этой схеме с карточек украинцев украли около 100 млн грн.
"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства", – отметили в прокуратуре.
Правоохранители уже нашли около 5 тысяч пострадавших и провели обыски в местах проживания девяти человек, причастных к мошеннической схеме.
Обман с паспортами
Во время войны в Украине появился новый вид мошенничества, о котором предупредили в МВД.
Аферисты стали предлагать в сети "упрощенную" процедуру оформления документов за деньги, где они якобы сыграют роль посредника.
На самом деле оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из трех учреждений, каких именно, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, как мошенники охотятся на украинцев в Польше, и рассказывали, как аферисты крадут деньги у клиентов ПриватБанка.