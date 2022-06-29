Может попасться каждый: как мошенники опустошают тысячи карточек украинцев

Мошенники опустошили карточки тысяч украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правоохранители разоблачили аферистов, которые создавали фейковые сайты и предлагали украинцам "финансовую помощь от ЕС", а потом обворовывали счета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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На фейковых сайтах у пользователей выманивали данные банковских карт, а получив доступ к счету, снимали все деньги. Благодаря этой схеме с карточек украинцев украли около 100 млн грн.

"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители уже нашли около 5 тысяч пострадавших и провели обыски в местах проживания девяти человек, причастных к мошеннической схеме.

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У них изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства.

Обман с паспортами

Во время войны в Украине появился новый вид мошенничества, о котором предупредили в МВД.

Аферисты стали предлагать в сети "упрощенную" процедуру оформления документов за деньги, где они якобы сыграют роль посредника.

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На самом деле оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из трех учреждений, каких именно, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как мошенники охотятся на украинцев в Польше, и рассказывали, как аферисты крадут деньги у клиентов ПриватБанка.