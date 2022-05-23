Мошенники снова атакуют украинцев: ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме

У украинцев снова пытаются выманить деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в стране идет война и многие украинцы нуждаются в помощи, мошенники придумали, как по-новому нажиться на ситуации

В ПриватБанке предостерегли клиентов от очередной аферы, на этот раз связанной с якобы выплатами государственной помощи.

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Злоумышленники создали мошеннический ресурс, который имитирует государственный и предлагает получить денежную помощь от правительства. Таким образом, похищают персональные и финансовые данные украинцев.

Как работает схема?

Аферисты рекламируют свои услуги в соцсетях. Пользователи получают фейковое сообщение о срочной "проверке карт", чтобы украинцам смогли оказать денежную поддержку от государства.

Так выглядит мошенническая реклама в соцсетях / Фото: скриншот

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Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке для "проверки". После щелчка по линку, человек попадает на фишинговый сайт, откуда злоумышленники похищают информацию о банковских картах.

Клиентам ПриватБанка напомнили, что правдивая информация о государственных выплатах и о том, как их получить, обнародована на официальных ресурсах ведомств. А при получении такого сообщения ни в коем случае нельзя переходить по ссылке и вводить свои данные.

Схемы с бензином

На фоне дефицита горючего в Украине возникла тематическая мошенническая схема. Украинцам продают бензин с минимальной наценкой и прячут его недалеко от указанного покупателем места, присылая ему геолокацию.

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За литр бензина просят 50 гривен и якобы оставляют его недалеко от указанного места. Продавец обещает через несколько часов подвезти "клад" и сообщить, где он лежит. Конечно же, деньги нужно заплатить заранее, что уже тревожный звоночек. Еще один мошеннический маркер – обещают отдать горючее вместе с канистрой, стоимость которой составляет от 250 грн.

Особенно подозрительно выглядит такое предложение с учетом средних фактических цен на заправках – от 45 до 90 грн за литр. К тому же на АЗС сумасшедшие очереди и ограничения по количеству горючего в одни руки.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие актуальны расценки на бензин, дизель и автогаз в сетях заправок. Узнайте также, что такое бензин М-95, о котором сейчас все говорят, чем он особенный и где его купить.