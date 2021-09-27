Мошенники на строительном рынке: как застройщики подкладывают украинцам "свинью" (видео)

На территории жилого комплекса возле детсада начали строить автомойку / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно в Украине растет количество пострадавших от мошенничества на строительном рынке. Тысячи украинцев покупают красивые стены, но жалуются на ужасную звукоизоляцию. Застройщик обещает развитую инфраструктуру, за которую покупатель платит вперед, но этого не получает.

Можно ли за это наказать застройщика, узнали "Сегодня".

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Когда в буклетах и ​​на макетах – сады, цветы, аллеи, фонтаны, в реальности могут быть тротуары, забитые автомобилями, офисы. А нередко – еще и захламленные пустыри по соседству.

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В одном из комплексов есть аллеи, скверы, а также площадка для малышей. Однако неожиданно рядом с ним, а еще и детским садом – застройщик начал возводить автомойку. Вместо бесплатного паркинга, предусмотренного генпланом.

"Когда я инвестировал, мне обещали зеленую зону и паркинг на месте автомойки. А по факту – подложили свинью, потому что автомойка – это шум, химия, плохие запахи", – говорит житель Павел Яворский.

После строительства автомойки жители устраивали митинги, перекрывали дорогу, не пускали авто со строительными материалами, вызвали полицию. А когда не подействовало, пошли дальше в суд.

"Почему мойка незаконная? Целевое назначение земли – для жилой застройки и мы должны ее использовать исключительно по назначению. И то, что больше всего возмущает жителей, эта мойка находится в 39 метрах от детского сада, хотя ГСН предусмотрено расстояние не менее 50 метров" , – говорит адвокат жителей дома Елена Грицаенко.

У застройщика другая математика. На документах расстоянии не 39 метров, а 120. Подрядчик объяснений не дает. Что касается изменений, говорит, все они разрешены горсоветом.

"У нас не соблюдаются все нормы, как строительства, так и планирования, соблюдения требований генерального плана. Оно может меняться, когда речь идет о квадратных метрах, которые можно продать", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

Эксперт говорит, часто застройщики рисуют перспективный план развития территорий. А подают его как документ. Хотя на самом деле это лишь один из возможных вариантов развития микрорайона. И за его несоблюдение никого не накажут. В конце концов, единственное, что остается жителям, – объединяться и отстаивать свои права в судах.

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