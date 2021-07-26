Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы

Убытки на сотни тысяч гривен за сутки и капитальный ремонт после квартиросъемщика: как обезопасить себя арендодателю

Сдавать квартиры в аренду советуют только с договором / Фото: Сегодня

Стать жертвой мошенников могут не только страдающие от высоких цен квартиранты – часто в сети аферистов попадаются и сами арендодатели. Например, они могут сдать квартиру с качественным ремонтом, а через несколько месяцев получить декорации из постапокалиптического фильма "Я легенда". Или заключить договор о сдаче своего жилья, а спустя пару недель узнать о новых владельцах.

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Журналисты "Сегодня" выяснили, какими новыми схемами пользуются аферисты и как уберечь себя от таких последствий.

Продажа чужой квартиры

Мошеннические случаи с продажей арендованной жилплощади – нередкая схема. Аферисты снимают квартиру, подделывают документы и продают собственность арендодателя по "приятной" цене.

"Достаточно было при заключении договора аренды просто сфотографировать

правоустанавливающие документы. И сфотографировать сам паспорт, бумажный паспорт

владельца. Сами же арендаторы-мошенники использовали тоже поддельные паспорта. Они полностью изготавливали правоустанавливающие документы один в один. Орудовала целая банда злоумышленников, которых пока не поймали", – говорит председатель ОО "Афера Стоп" Анатолий Остапенко.

По его информации, организаторы такой схемы использовали подставных лиц из разных городов, в том числе с временно оккупированных территорий. Мошенники выбирали конкретные квартиры, которые не были в реестре и где не были прописаны малолетние дети. Еще одна особенность – у собственников был только бумажный паспорт.

Разруха вместо ремонта

Среди самых распространенных опасений арендодателей – не рассмотреть недобросовестного квартиранта. Представляя себя собственнику жилья, потенциальный квартиросъемщик описывает себя как чистоплотного, аккуратного и ответственного человека. А в реальности после такого "идеального" кандидата недвижимость может потребовать капитального ремонта.

"Люди не поленились – взяли перфоратор. И раздолбали мне потолок и пол. За последний месяц мне естественно никто не заплатил: ни коммуналку, ни аренду, ничего", – сетует собственница квартиры в Киеве Виктория Бэй.

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Сюжет Евгении Коваленко

Заезжают квартиранты обычно в чистую квартиру. Это одно из главных условий аренды недвижимости. Но нередко такие клиенты превращают жилье в свалку.

"Потолок был цвета венге. Это не просто что-то горело, а горело не раз. Ванная была такая, что туда было противно встать даже в обуви. Не то, что мыться там", – рассказывает арендодатель Майя Солодухина.

Кража мебели и техники

Квартиранты на этом не останавливаются и идут дальше – за несколько часов после заключения договора они выносят и продают всю дорогую технику и мебель.

"Выносят всю технику: стиральные машины, телевизоры. И мебель выносят в течении там пару часов", – говорит эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Даже за одни сутки можно принести ущерб на несколько сотен тысяч гривен. Клиентами могут оказаться студенты, которые сняли квартиру на для вечеринки. Обычно после таких коротких, но громких празднований хозяину приходится делать капитальный ремонт.

И не всегда клиенты возмещают убыток, а полиция не всегда может обнаружить хулиганов. Тогда арендодатели берут дело в свои руки. После одного такого случая в Николаеве собственница недвижимости сама нашла в соцсетях злостных нарушителей и устроила виртуальный народный суд.

"Сразу же сарафанное радио, нашли всю его родословную. Его пристыдили очень и он перезвонил сам. Тут же возместил все убытки и для меня это важно. Потому, что так нельзя. Маленькая безнаказанность порождает большую безнаказанность", – делится своей победой владелица гостиничного бизнеса Анастасия Погосова.

Как защититься

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Юрий Пита советует прописывать следующие пункты в договоре аренды, чтобы арендодатель мог защитить себя от подобных случаев:

перечень имущества, передаваемого вместе с квартирой;

порядок уплаты арендных платежей;

заведомо должна быть получена для компенсации гарантийная сумма;

должны быть прописаны ограничения: не регистрировать других лиц, не передавать в субаренду, не делать ремонт без согласия владельца.

Однако большинство арендодателей работают в тени. Легальность такого бизнеса забирает почти 20% в государственную копилку. И такая беспечность может стоить собственнику квартиры потери жилья.

В случае посуточной аренды жилья рисков гораздо больше, поскольку поток клиентов гораздо выше. Пита поясняет, что в таком случае договоры не заключаются. Единственный защитить себя – в обязательном порядке взять данные паспорта, в том числе и регистрацию.

С долгосрочной арендой – тоже не все так просто. Можно застраховать имущество, но для начала необходимо составить официальный договор аренды.

Кроме того, в соцсетях распространены списки так называемых "черных арендаторов" и квартирных аферистов. Кроме того, собственные базы данных есть и у агентств недвижимости. Эксперты настоятельно советуют, перед сдачей или куплей-продажей квартиры максимально проверить людей, с которыми намечается сделка.

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Напомним, в Украине мошенники придумали новую схему для обмана людей с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту". Так, девушка заказала в одном из Telegram-каналов Apple IPhone 12 pro max, а когда пришла в отделение "Новой почты", обнаружила кирпич.

Кроме того, "Сегодня" писали, как ритуальная мафия наживается на украинцах.