Monobank возобновляет кредитование – на что можно взять взаймы

/ Фото: Коллаж: Сегодня, monobank

Monobank с 13 мая возобновляет кредитование, а именно программу "Покупки частями" и "Рассрочки".

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский на своем Telegram-канале.

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"Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд. гривен кредитных лимитов на рассрочку и "Покупку по частям"!", – написал он.

Гороховский отметил, что очень надеется, что примеру Monobank последуют другие финучреждения, поскольку это крайне нужно для восстановления экономики.

Ранее сооснователь банка рассказывал, что тем клиентам, которым они восстановят лимиты, придет специальное сообщение в приложении.

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Обновление приложения Monobank

Ранее соучредитель Monobank рассказал о майском обновление мобильного приложения, которое проходит бета-тестирование.

В этой версии появятся функции, о которых давно просили украинцы, а именно возможность изменять категории в выписке и группировать их с помощью #тегов для более прозрачного учета и возможность по-новому анализировать свои расходы.

"Сегодня" раньше писали, как клиентам Monobank приобрести военные облигации, которые могут помочь экономике страны и рассказывали, как клиентка этого банка внезапно потеряла все сбережения.