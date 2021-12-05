Чем старее, тем дороже? Сколько можно получить за ненужные советские копейки

Советские монеты с каждым годом стоят все больше и больше / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционах продают редкие советские монеты за большие деньги. На их стоимость влияет редкость, номинал и внешний вид экземпляра.

"Сегодня" нашли их на одном из онлайн-аукционов.

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Вот такую одну копейку 1949 года продают за 200 тысяч гривен. На ней нет никаких особенностей, но за счет года выпуска – это довольно редкий экземпляр.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

5 копеек 1934 года года продают за 180 тысяч гривен. На ней написано "пролетарии всех стран объединяйтесь". Судя по фото, она находится в хорошем состоянии.

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/ Фото: скриншот

А пять копеек 1955 года продают за 100 тысяч гривен. Несмотря на то, что монета выглядит не лучшим образом, ее продают за дорого. Ей уже больше 65 лет, и мало у кого еще сохранился такой экземпляр.

/ Фото: скриншот

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Что еще продают?

Один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и золота. Там есть интересные образцы посвященные новому 2022 году.

На аукционах спросом пользуются и украинские монеты. За одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что на аукционах предлагают и редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.

Напомним, что многие украинцы за ненужностью уже давно выбросили старые советские монеты, ведь за них уже почти 30 лет невозможно ничего купить. Но те, кто решил не спешить или оставил себе на память, могут продать их за хорошую цену.