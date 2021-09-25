Миссия МВФ в Украине и санкции США против "Северного потока – 2" – самое важное о деньгах за неделю

Санкции одобрила Палата представителей Конгресса США, а МВФ проработает в Украине несколько недель / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада начала рассматривать проект госбюджета на 2022 год, а в Украине начала работу миссия МВФ. Украинские власти надеются, что через несколько недель после окончания миссии, Украина получит новый кредит от фонда.

Понедельник. "Газпром" и транзит газа через Украину

Российский "Газпром" выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа". Он отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.

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Бронирование газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году влияет на цену акций "Газпрома" и на цену газа на спотовом рынке.

Отметим, что либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. В итоге компании получили возможность бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Вторник. Проект госбюджета-2022

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Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также продолжится масштабная цифровизация", – отметил Сергей Марченко во время выступления в парламенте.

Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Среда. Миссия МВФ начала работу в Украине

С главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар встретился министр финансов Украины Сергей Марченко.

Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.

В Минфине также уточнили, что Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель.

Четверг. В США поддержали санкции против "Северного потока – 2"

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", – написал глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook.

Он отметил, что Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока – 2".

Пятница. Кабмин разработал тарифный план для населения

Правительство разработало план для комфортного начала отопительного сезона. Он состоит из пяти пунктов.

Тарифы на газ для населения неизменны. В мае Кабмин запустил годовой продукт, где цена составляет менее восьми гривен; Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона; Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 60% домохозяйств с 1 октября; Правительство вместе с нардепами предложило выделить 12 млрд грн на программу субсидий; Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность составляет уже более 90%.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти пять пунктов помогут Украине максимально комфортно начать отопительный сезон.