Минимальная пенсионная гарантия не за горами? Когда будет повышение

Когда ждать повышения выплат / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Новая минимальная пенсионная гарантия в Украине заработает в октябре 2022 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Правительственный портал.

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Итак, согласно новой минимальной пенсионной гарантии, пенсионеры старше 70 лет, имеющие стаж не менее 35 лет (для мужчин) и 30 для женщин, будут получать по меньшей мере 3 тысячи гривен.

Если такого количества стажа нет, выплату будут рассчитывать опираясь на количество имеющегося стажа.

Тогда, при наличии хотя бы 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин, выплата будет составлять не менее 2,5 тысячи гривен.

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Также в октябре планируется доплатить пенсионерам от 70 до 75 лет. по 300 грн. к их пенсии. Деньги получат 1,7 млн. украинцев.

Индексация пенсий в марте

С 1 марта 2022 года всем украинским пенсионерам следует ожидать повышения пенсий, однако на разные суммы.

На 14% проиндексируют выплаты таким людям:

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военнослужащим (в среднем на 700 грн.);

тем, кто получает страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в общей сложности 500 грн, а минимум 100);

получателям минимальной пенсии для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и других пенсий, назначенных ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Всем, кто не попал в список, начнут доплачивать по 135 грн. до их пенсии.

"Сегодня" также писали, что особенного в этой индексации и рассказывали, как выйти на пенсию в 2022 году