Впервые за 15 лет! Украинцев ждет необычное повышение пенсий с 1 марта

Масштабная индексация пенсий, которая ожидается в марте, позволит повысить минимальные выплаты раньше, чем планировалось.
Об этой особенности рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Дом".
По ее словам, благодаря этому удалось в четыре раза сократить количество получателей минимальной пенсии.
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Министр подтвердила, что индексация выплат с 1 марта составит 14%. Такой индекс был определен исходя из 50% роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых поступают взносы в Пенсионный фонд.
Лазебная отметила, что социальная пенсия в марте достигнет размера, который планировался на декабрь этого года. Такого результата Украине удалось достичь впервые за 15 лет.
Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, следующее пропорциональное повышение ожидалось в июле и декабре. После него выплата должна была достичь 2100 грн, но Кабмин решил проиндексировать ее уже в марте.
Министр убеждена, что госбюджет без проблем выдержит такие повышения, поскольку они будут проводится и через рост поступлений в страховые фонды.
Кому ждать повышения пенсии?
Ранее мы подробно рассказывали о мартовской индексации пенсий. Итак, на 14% проиндексируют:
- пенсии военнослужащим (в среднем на 700 грн);
- страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100);
- минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).
Те, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на доплаты. Всем, кто не попал под индексацию, начнут доплачивать 135 грн.
Ранее мы также писали, у кого и за что могут отобрать пенсию, и рассказывали, как выйти на заслуженный отдых в 2022 году.