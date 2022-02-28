Минцифры запустило чат-бот для помощи переселенцам – как найти временное жилье

Все переселенцы могут воспользоваться удобным чат-ботом / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцы, которым пришлось оставить свои дома из-за нападения РФ, смогут найти себе временное жилье или получить необходимые вещи в ЦНАПах через чат-бот.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, запустившее эту услугу вместе с Corezoid.
Отмечается, что ЦНАП в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, а также военнослужащим и территориальной обороне.
Как работает бот?
Бот называется @turbotnyk_bot и он доступен и в Telegram и Viber.
Для того чтобы запустить его в Telegram нужно перейти по ссылке @turbotnyk_bot, а у Viber – скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk.
Как работает чат-бот?
Выберите нужную область и населенный пункт и укажите, какая помощь вам нужна.
Позвоните координатору, который доступен круглосуточно и договоритесь о получении этой помощи.
Можно получить временный дом и вещи первой необходимости:
- спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца;
- воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и растительное масло;
- лекарства и амуницию;
- туалетная бумага и другие средства гигиены;
- одежда и обувь;
- детские игрушки и питание.
"АТБ" вводит ограничения
Сеть магазинов "АТБ" вводит ограничение на продажу некоторых видов товаров в связи с ситуацией в Украине.
С 28 февраля максимум по 2 единицы в одни руки будут отпускать:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
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