Миллионы за хрущевку в оккупации: россиянам стали сбывать квартиры в Украине

Квартиры в оккупированном Мелитополе пытаются сбыть россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые владельцы квартир во временно оккупированном Россией Мелитополе начали сбывать россиянам квартиры.

Об одном из таких объявлений сообщает издание "РИА-Мелитополь".

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Хотят получить миллионы

Как сообщают в издании, в оккупированном городе спроса на недвижимость очевидно нет вообще, и квартиры там сейчас ничего не стоят. Однако есть некоторые владельцы недвижимости, выставляющие свое жилье на российских сайтах продаж. В одном из таких объявлений предлагают двухкомнатную хрущевку. Есть несколько фотографий, где виден очень старый ремонт.

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Однако, как отмечают в издании, в галерею добавили и красивые фото из других городов, снятых еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. В объявлении временно оккупированный агрессором Мелитополь называют городом в РФ.

За такую квартиру владелец хочет получить 2,5 млн рублей (около 1,4 млн грн).

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Что происходит с ценами в оккупированном Мариуполе

Ранее мы рассказывали о том, что во временно оккупированном Россией Мариуполе у жителей нет никакой возможности зарабатывать. Без доходов они вынуждены еще и терпеть резкий рост цен на товары и услуги.

К примеру, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 грн, а килограмма свинины – 600 грн. Кроме того, в Мариуполе действуют частные похоронные команды из России. Они за погребение одного тела требуют плату в размере 10 тыс. грн. При этом уехать из города возможности нет вообще, поскольку это запрещено.

Мы писали и о том, что российские захватчики навязывают украинцам "услуги" банка РФ, который был отключен от SWIFT. В частности, гражданам навязывают интеграцию в российскую банковскую систему и не оставляют никакого выбора – украинские финучреждения заблокированы на временно оккупированных территориях, а наличную гривню не дают завезти.

Кроме того, на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но даже отбирают земли и предприятия.

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