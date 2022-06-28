Мільйони за хрущовку в окупації: росіянам почали збувати квартири в Україні

Квартири в окупованому Мелітополі намагаються збути росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі власники квартир у тимчасово окупованому Росією Мелітополі почали збувати росіянам квартири.

Про одне з таких оголошень повідомляє видання "РІА-Мелітополь".

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Хочуть отримати мільйони

Як повідомляють у виданні, в окупованому місті попиту на нерухомість очевидно немає взагалі, і квартири там зараз нічого не коштують.Однак є деякі власники нерухомості, які виставляють своє житло на російських сайтах продажу. В одному з таких оголошень пропонують двокімнатну хрущовку. Є декілька фотографій, де видно дуже старий ремонт.

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Однак, як зазначають у виданні, до галереї додали і красиві фото з інших місць, які були зняти ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У оголошенні тимчасово окупований агресором Мелітополь називають містом в РФ.

За таку квартиру власник хоче отримати 2,5 млн рублів (майже 1,4 млн грн).

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Що коїться з цінами в окупованому Маріуполі

Раніше ми розповідали про те, що в тимчасово окупованому Росією Маріуполі у жителів немає жодної можливості заробляти. Без доходів вони змушені ще й терпіти різке зростання цін на товари і послуги.

Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 грн, а за кілограм свинини – 600 грн. Крім того, в Маріуполі діють приватні похоронні команди з Росії. Вони за поховання одного тіла вимагають плату у розмірі 10 тис. грн. При цьому виїхати з міста можливості немає взагалі, оскільки це заборонено.

Ми писали і про те, що російські загарбники нав'язують українцям "послуги" банку РФ, який відключили від SWIFT. Зокрема, громадянам нав'язують інтеграцію в російську банківську систему та не залишають жодного вибору – українські фінустанови заблоковані на тимчасово окупованих територіях, а готівкову гривню не дають завезти.

Крім того, на окупованих землях росіяни погрожують українським фермерам. Окупанти не лише крадуть у них врожай, а і навіть відбирають землі та підприємства.

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