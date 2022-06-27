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Безсоромно обживаються: окупанти в Херсоні хочуть відкрити підсанкційний російський банк

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 12:11
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Російські загарбники нав’язують українцям "послуги" банку РФ, який відключили від SWIFT
Загарбники планують відкрити російський банк у Херсоні
Загарбники планують відкрити російський банк у Херсоні / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Херсоні окупанти готуються відкрити відділення російського Промсвязьбанку.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, це один із головних банків РФ, який обслуговує оборонзамовлення агресора.

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"Цей банк включений до санкційного списку США та відключений від системи SWIFT", – наголосив посадовець.

Громадянам нав’язують інтеграцію в російську банківську систему та не залишають жодного вибору – українські фінустанови заблоковані на тимчасово окупованих територіях, а готівкову гривню не дають завезти. Окрім цього, місцевим пропонують одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тис. рублів.

"Попри це, більшість жителів області максимально старається зберегти оборот саме в гривні, що теж свого роду форма протесту", – зауважив Соболевський.

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Загарбники наводять свої порядки в Херсонській області. За припущеннями українських політиків, найближчим часом буде розподіл ролей серед колаборантів.

Цікаво, що "послуги" Промсвязьбанку нав’язують і на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Зокрема, у квітні відділення російського банку відкрили в Криму.

Російські рублі в обороті

Хоч гривня залишається головною валютою у всіх областях, загарбники уже кілька місяців активно нав’язують "дерев’яні" українцям в Херсонській та Запорізькій областях. Прецеденти були ще в березні, але найгарячіша фаза припала на квітень-травень.

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Наприкінці квітня в Енергодарі та Мелітополі почали запроваджувати російські рублі та оголосили про намір відкрили відділення Сбербанку замість захопленого Ощадбанку. Хоча "ходовими" є обидві валюти.

Відомо, що в Енергодар завозять продукти з окупованого Криму, з території Білорусі та Росії. Продають українцям в окупації:

  • сосиски;
  • ковбасу;
  • інші товари.

Готівкова гривня в місцевого населення майже закінчилася, але рублями люди не хочуть користуватися й на валюту окупантів дивляться з острахом.

"Сьогодні" раніше розповідали, навіщо російським загарбникам запроваджувати рублеву систему на українських землях, а також писали, що окупанти відбирають в українських фермерів урожай та продають за безцінь в Криму.

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