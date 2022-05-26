Меняет курс валют задним числом? О чем нужно знать клиентам Ощадбанка

Ощадбанк неожиданно изменил курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанка пожаловался, что финучреждение изменило валютный курс транзакции задним числом, тем самым завело дебетовую карту в минус.

Об этом украинец написал отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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"Я понимаю, что сегодняшний курс выше, чем вчерашний. А если он завтра снова вырастет, вы мне опять пересчитаете? А если упадет, вернете? Сомневаюсь. Почему клиенты должны платить за ваши косяки?" – говорится в жалобе.

Что ответили в Ощадбанке?

Представители банка отреагировали на отзыв и отметили, что валюта конвертируется по курсу банка для платежных карт в день списания, а не в день проведения операции.

То есть банк может обрабатывать какую-то операцию 3 дня и посчитать по курсу на третий день, ведь именно в этот момент произошло списание.

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Ощадбанк изменил условия кредитов

С 1 мая банк возобновил установление кредитных лимитов для своих клиентов. Сделать это могут клиенты, получающие в банке заработную плату или пенсию.

Лимит можно установить в размере до 15 тысяч гривен сроком на 60 месяцев и справку о доходах для этого не потребуют.

Кстати, установленные еще до войны кредитные лимиты Ощадбанк не изменял и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года. Также на стандартных условиях можно проводить кредитование под залог депозитов.

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"Сегодня" ранее писали, почему пенсионеры обвинили Ощадбанк в навязывании кредитов, и рассказывали, чего ждать от курса доллара в украинских банках после скандального решения НБУ.