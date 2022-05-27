Мечта или реальность? Как купить дом в Италии за один евро

Причины того, что в Италии появилось такое дешевое жилье, довольно просты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В небольших населённых пунктах Италии можно купить дом за 1 евро. А все это из-за того, что молодежь мигрирует в большие города, а многие пожилые итальянцы или покинули свои дома местным властям, или своим наследникам, которые содержать второй дом не желают, поскольку нужно платить большие налоги.

Об этом сообщает The Independent.

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Так, около 25 итальянских муниципалитетов делают потенциальным домовладельцам предложение — дом по символической цене 1 евро.

Чем вызвано такое явление?

Объясняется это тем, что улучшение и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городу больше пользы, чем продажи по полной цене.