Мечта или реальность? Как купить дом в Италии за один евро

Причины того, что в Италии появилось такое дешевое жилье, довольно просты
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В небольших населённых пунктах Италии можно купить дом за 1 евро. А все это из-за того, что молодежь мигрирует в большие города, а многие пожилые итальянцы или покинули свои дома
местным властям, или своим наследникам, которые содержать второй дом не желают, поскольку нужно платить большие налоги.
Так, около 25 итальянских муниципалитетов делают потенциальным домовладельцам предложение —
дом по символической цене 1 евро.
Объясняется это тем, что улучшение и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городу больше пользы, чем продажи по полной цене.
"Нам не нужны новостройки и новые надстройки. Стратегия улучшения жилищной среды и восстановления нашей культурной самобытности заключается в возрождении небольших заброшенных центров или реконструкции заброшенных зданий с историей, являющейся нашей историей", – говорится в заявлении команды на 1eurohouses.com.
Местные власти итальянских провинций надеются, что приток новых домовладельцев
будет стимулировать экономику, поскольку они покупают местные продукты, нанимают местных строителей, вкладывают деньги в местные места и достопримечательности и даже стимулируют туризм, создавая бутик-отели или B&B. Как выглядят эти дома?
Дома, выставленные на продажу, часто бывают старыми и требуют серьезных структурных улучшений.
То есть вы фактически не приобретаете готовый к заселению дом, а инвестируете в ремонт, который будет стоить, к слову, ниже, чем в других странах – около 20-50 тыс. евро (все зависит от размера недвижимости).
Что будет с ценами на квартиры в Украине?
Цены на недвижимость в Украине могут упасть
критической отметки, и продержится это падение, по прогнозам экспертов, не один год. Причины такого явления общеизвестны — всеобщее падение ВВП и снижение спроса на жилье.
В ближайшее время
застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, хотя пока никто такого не намерен.
"Падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП – его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынке недвижимости, станет значительно меньше", – отмечают ведущие аналитики.
Кроме фактора ВВП еще одной причиной такого сценария станет
снижение спроса на жилье, поскольку многие покинули страну. Соответственно, они не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры.
Напомним, что теперь
украинцы, которые хотят купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, перечень которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.
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