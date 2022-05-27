Мрія чи реальність? Як придбати будинок в Італії за один євро

Причини того, що в Італії зʼявилося таке дешеве житло, досить прості
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У невеликих населених пунктах Італії можна купити будинок за 1 євро. А все це через те, що молодь мігрує до великих міст, а чимало літніх італійців або залишили свої домівки
місцевій владі, або своїм спадкоємцям, які утримувати другий будинок не мають бажання, оскільки потрібно сплачувати великі податки.
Так, близько 25 італійських муніципалітетів роблять потенційним домовласникам пропозицію —
будинок за символічною ціною 1 євро.
Пояснюється це тим, що покращення та заселення цих будинків у найближчі кілька років принесе місту більше користі, ніж їхній продаж за повною ціною.
"Нам не потрібні новобудови та нові надбудови. Стратегія покращення житлового середовища та відновлення нашої культурної самобутності полягає у відродженні невеликих занедбаних центрів або реконструкції занедбаних будівель з історією, яка є нашою історією", – йдеться у заяві команди на 1eurohouses.com.
Місцеві влади італійських провінцій сподіваються, що приплив нових домовласників
стимулюватиме економіку, оскільки вони купують місцеві продукти, наймають місцевих будівельників, вкладають гроші в місцеві місця та пам'ятки і навіть стимулюють туризм, створюючи бутик-готелі або B&B. Який вигляд мають ці будинки?
Будинки, що виставляють на продаж, часто бувають старими і вимагають серйозних структурних покращень.
Тобто ви фактично не купуєте готовий до заселення дім, а інвестуєте в ремонт, який коштуватиме, до слова, нижче, ніж в інших країнах — близько 20-50 тис. євро (все залежить від розміру нерухомості).
Що буде з цінами на квартири в Україні?
Ціни на нерухомість в України можуть впасти до
критичної позначки, і протримається це падіння, за прогнозами експертів, не один рік. Причини такого явища загальновідомі — загальне падіння ВВП та зниження попиту на житло.
найближчим часом
забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, хоч поки ніхто такого наміру і не має.
"Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП – його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою", – зазначають провідні аналітики.
Окрім чинника ВВП, ще однією причиною такого сценарію стане
зниження попиту на житло, оскільки чимало людей покинули країну. Відповідно, вони не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири.
Нагадаємо, що тепер
українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.
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вартість продуктів, житла та транспорту.