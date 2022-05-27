Мрія чи реальність? Як придбати будинок в Італії за один євро

Причини того, що в Італії зʼявилося таке дешеве житло, досить прості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У невеликих населених пунктах Італії можна купити будинок за 1 євро. А все це через те, що молодь мігрує до великих міст, а чимало літніх італійців або залишили свої домівки місцевій владі, або своїм спадкоємцям, які утримувати другий будинок не мають бажання, оскільки потрібно сплачувати великі податки.

Про це повідомляє The Independent.

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Так, близько 25 італійських муніципалітетів роблять потенційним домовласникам пропозицію — будинок за символічною ціною 1 євро.

Чим викликано таке явище?

Пояснюється це тим, що покращення та заселення цих будинків у найближчі кілька років принесе місту більше користі, ніж їхній продаж за повною ціною.