Любовница Путина Кабаева попала под санкции Канады: кто еще есть в списке

Канада ввела санкции против Алины Кабаевой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада вводит новые санкции против России. Теперь ограничительные меры касаются 22 граждан РФ и 4 компаний.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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Под санкциями оказались:

Россельхозбанк;

Инвестторгбанк;

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

управляющая компания Российской венчурной компании.

Санкции канадского правительства касаются также 22 физических лиц, а именно:

Алина Кабаева (возможная любовница Путина);

Ольга Айзиман (экс-супруга олигарха Михаила Фридмана);

Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);

Лариса и Екатерина Фридман (дочери олигарха Михаила Фридмана);

Андрей Козицын (генеральный директор Уральской горно-металлургической компании);

Михаил Кучмент (бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка);

Милана Королева (блогер, модель, телеведущая);

Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций), его жена Инна и сын Александр;

Михаил Россеев (главный бухгалтер "Газпрома");

Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);

Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский (члены правления ВТБ);

Дмитрий Пьянов (финансовый директор ВТБ);

Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред Сбербанка);

Кирилл Царев (первый зампред Сбербанка);

Наталья Алымова (экс-член правления Сбербанка);

Александра Бурико (экс-зампред Сбербанка).

Шестой пакет санкций от Европейского Союза

Страны ЕС наконец-то согласовали шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

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С начала марта 2022 аналогичные меры действуют против семи российских банков, включая ВТБ и "Открытие".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Сбербанк – это крупнейший российский банк с долей в 37%.

"Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк", – сказала фон дер Ляйен.

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Ранее "Сегодня" писали, как акции Сбербанка из-за санкций стоили меньше листа бумаги А4. Также мы рассказывали, как под экономическими санкциями выживает один из крупнейших автозаводов России.