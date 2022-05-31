Любовница Путина Кабаева попала под санкции Канады: кто еще есть в списке

Канада ввела санкции против Алины Кабаевой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Канада вводит новые санкции против России. Теперь ограничительные меры касаются 22 граждан РФ и 4 компаний.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства иностранных дел Канады.
Под санкциями оказались:
- Россельхозбанк;
- Инвестторгбанк;
- управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;
- управляющая компания Российской венчурной компании.
Санкции канадского правительства касаются также 22 физических лиц, а именно:
- Алина Кабаева (возможная любовница Путина);
- Ольга Айзиман (экс-супруга олигарха Михаила Фридмана);
- Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);
- Лариса и Екатерина Фридман (дочери олигарха Михаила Фридмана);
- Андрей Козицын (генеральный директор Уральской горно-металлургической компании);
- Михаил Кучмент (бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка);
- Милана Королева (блогер, модель, телеведущая);
- Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций), его жена Инна и сын Александр;
- Михаил Россеев (главный бухгалтер "Газпрома");
- Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);
- Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский (члены правления ВТБ);
- Дмитрий Пьянов (финансовый директор ВТБ);
- Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред Сбербанка);
- Кирилл Царев (первый зампред Сбербанка);
- Наталья Алымова (экс-член правления Сбербанка);
- Александра Бурико (экс-зампред Сбербанка).
Шестой пакет санкций от Европейского Союза
Страны ЕС наконец-то согласовали шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.
С начала марта 2022 аналогичные меры действуют против семи российских банков, включая ВТБ и "Открытие".
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Сбербанк – это крупнейший российский банк с долей в 37%.
"Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк", – сказала фон дер Ляйен.
Ранее "Сегодня" писали, как акции Сбербанка из-за санкций стоили меньше листа бумаги А4. Также мы рассказывали, как под экономическими санкциями выживает один из крупнейших автозаводов России.